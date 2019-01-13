【明日之後 攻略】新手必讀 6 件事　宅民末世求生手冊

【明日之後 攻略】作為一隻 MMORPG 手遊，《明日之後》有很多需要玩家自行發掘和探索的地方。和一般的 auto 手遊不同，《明日之後》玩法貼近電腦上的線上遊戲，玩家可以掌控的事情也有很多，新手剛進入遊戲可能會有點不知所措。以下筆者將會分享玩家在《明日之後》中必須知道的 件事，希望令大家更快投入遊戲中精彩的多人互動部份。

一﹑採集必須留意時間

首先分享的是玩家最不能控制，但有著切身影響的事。《明日之後》有著規律的時間系統，玩家進行遊戲時，日夜會隨系統時間改變（不是跟隨真實時間）。早上時，視野比較開揚，喪屍的行動力也比較低，不太過接近也不會主動攻擊玩家。夜晚就完全相反，就算使用照明也不太看到周圍，喪屍也會主動發出攻擊。因此，玩家在夜晚應盡快找到安全屋躲藏，如距離安全屋比較遠時，也可以進入山洞避開喪屍襲擊。

二﹑小心感冒

《明日之後》除了血量之外，更設有健康系統。當玩家進入寒冬地區，或正在淋雨的話，健康值就會一直下降，健康值過低就會患上感冒。當角色患上感冒，血量就會一直下降，如正面對大量喪屍會非常危險。玩家可以使用麻x9 合成抗感染藥品醫治，或直接到有上蓋地方避完雨才繼續行動。如在寒冷地區，也可以手持火把，或製作火篝禦寒。

三﹑營地才是真正的家

當玩家通過了教學後，就會來到快樂 101 和 101 開發區。玩家需要在 101 開發區中建立自己的家，由牆壁﹑間隔，到傢具都要玩家親力親為，在末世中有一個家是比所有都來得重要。不過，玩家不應留在 101 開發區太久，因此這裡會經常受到喪屍攻擊，每次維修的費用也不少。同時，101 開發區的稅收很高，長遠不太划算。玩家可以在快樂 101 找NPC（瑞秋），建立或加入營地，這類似加入公會的系統，加入後玩家的家將由101 開發區搬到營地。在營地裡將會和同一陣營的伙伴成為鄰居，直升機運貨的稅收較低，同時可以享受營地的不同功能，如營地午餐﹑打靶練習（重要！將在之後的攻略文分享）和快速回家等。因此，玩家還是進一步建立或加入營地吧。

四﹑儲備空間的重要性

《明日之後》要求玩家不斷的收仔各種資源，用來生產傢具或武器等。不過玩家的背包位置完全不夠，拿不到幾塊石頭和幾個木材就爆滿。因此，玩家必須在家中建造多個木櫃，用來擺放不用帶去探索的東西，那每次就能確保有最多的空間擺出戰利品

小狗和木櫃都可以用來放置資源（《明日之後》遊戲截圖）

五﹑拍檔狗不只是寵物

玩家進入《明日之後》後，需要建立角色的同時，也要選擇一名小狗作為拍檔。可是，如果玩家不理會牠們，可能只以為是寵物，沒有實際作用。其實玩家可以到快樂 101，找「朋友訓練員」改變寵物的屬性，包括用來看門口的「家門犬」﹑自行拾取生物身上的物品的「搜索犬」﹑隨時把身上的物品擺在狗背包上的「負重犬」。筆者比較建議新手都把小狗屬性決定為「負重犬」，令玩家在不斷搜索的前期，能擺放更多資源。到基本資源充裕時，才改為「搜索犬」來找尋貴重物品。

+ 2

六﹑自給自足

在 101 開發區或營地也有農地，玩家可以用來種植麻﹑漿果﹑樹木等有用的資源。使用金條開闢更多土地後，更能減少開出搜索的需要。當家升為二級後，最好先建造出廁所，通過一天如廁兩次，獲得最少兩包肥料。這些肥料對耕種非常有用，能增加農作物的收成，做到自給自足。

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