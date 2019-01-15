3D艦艇擬人化遊戲深淵地平線日版被控抄襲 轉移營運權後繼續玩

自從《艦これ》（艦娘）成功之後，許多遊戲開發商都爭相彷效「戰艦美少女擬人化」題材，務求在熱潮中分一杯羹，較為成功的例子有即將動畫化的《碧藍航線》等。而最近另一款「艦娘」題材作品《深淵地平線》（アビス・ホライズン）就和《艦これ》之間發生了一連串糾紛。

《深淵地平線》（アビス・ホライズン）是中國重慶煜顏文化傳播有限公司於在2018年開發的手機遊戲。雖然是中資公司作品，但遊戲最先推出反而是日文版：遊戲在2018年3月開始事前登錄及測試，到6月底在日本地區正式開始營運（繁體中文版現亦已投入服務）；日本方營運由「MorningTec Japan（上海晨之科日本分公司）」負責。遊戲將來自美國、日本、蘇聯、英國、德國等不同國家由二戰到近代的各種艦艇，化為名為「艦姬」的女性角色，還玩家在遊戲中收集並編成艦隊，在各種遊戲模式中進行3D海上戰鬥。

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只是遊戲公布後不久便馬上被人指出《深淵地平線》和由C2プレパラート（C2 Praparat，前身為「C2機関」，《艦これ》開發團隊，以下簡稱C2）及SEGA Interactive（以下簡稱SEGA）聯手開發的艦これ街機版《艦これアーケード》（艦これArcade，以下簡稱「艦Arcade」）相似度極高，有抄襲之嫌。有網民做了比較影片：

《深淵地平線》是否抄襲艦Arcade以至是否違反法律，筆者沒有相關的專業或法律知識，未能斷言其是否「抄襲」；但單憑常識推論，很難相信《深淵地平線》在開發過程中沒有臨摹或彷照過艦Arcade。對於《深淵地平線》登陸日本，艦これ團隊沒有坐視不理；原因是兩者相似度過高，以至有玩家誤以為艦Arcade已推出手機版。為正視聽，艦Arcade營運團隊在6月28日首先發布了一次官方聲明，表示艦Arcade沒有街機以外的其他版本（亦即和《深淵地平線》沒有任何關係）。

公告原文

後來7月11日，SEGA和C2再發出另一份聲明，指已入稟東京地方法院向MorningTec Japan提出假處分*請求，要求對方《深淵地平線》停止在日本地區營運。SEGA認為《深淵地平線》的遊戲畫面以及表現手法等，侵害了SEGA Interactive與C2 Praparat旗下遊戲《艦これアーケード》的著作權，違反日本的不正競爭防止法，因而提出假處分。

*假處分指的是金錢賠償以外的任何請求，例如中止某遊戲的銷售及營運等。

公告原文

在此聲明一出後，被告的《深淵地平線》和MorningTec Japan在同日發出聲明回應，堅持自己作品沒有任何違法之處，並表示曾經希望和C2及SEGA以對話方式解決問題，對於對方最後仍決定訴諸法律感到遺憾。

聲明原文

然而在這兩份聲明一出、事情進入法律程序之後，兩者之間似乎就陷入了一段長時間靜默，C2和SEGA方面未見有進一步動作；而《深淵地平線》亦照常營運。直到最近事情突然有了重大變化：SEGA與C2再發布一份聲明，指和MorningTec Japan經營之日本版《深淵地平線》的官司已告一段落。聲明指由於MorningTec Japan在法庭上表示將會退出《深淵地平線》的營運，因此SEGA和C2預定在實際確認該公司撤退事實後，撤消假處分申請。

聲明原文

而在2日後的1月13日，《深淵地平線》日版營運團隊則發表聲明指SEGA和C2已撤銷之前所提出的假處分申請，而《深淵地平線》則「將會在不違反日本法律前提下繼續營運」。這份聲明和一開始SEGA及C2方「要求《深淵地平線》停止經營」的要求無疑是完全相反。同時聲明內容以及《深淵地平線》日版官方推特（Twitter）亦另外發文，交代了整個事件的來龍去脈，簡單點說，原來MorningTec Japan已和SEGA達成和解，並會將遊戲營運權轉移至煜顏；SEGA方亦因而徹銷了假處分。而MorningTec Japan亦已聲明會將《深淵地平線》的營運權轉移至「煜顏文化傳播有限公司」。

查找日版《深淵地平線》app store頁面，發現發行者已更變為「Y.Y.Global.Limited」。在網上查詢此公司資訊，是在2018年10月於香港註冊的新公司，中文名字為煜顏國際有限公司。既然名字相同，加上MorningTec Japan又曾指出原開發想進軍國際親自營運遊戲，可以認為這是原遊戲開發重慶煜顏文化傳播有限公司所成立的分公司。

在筆者執筆之時，《深淵地平線》iOS日版仍然正常營運中，可以隨時下載及進行遊戲。只是遊戲內的玩家規約條款抬頭仍然是「MorningTec Japan」，有可能是官方未能及時更新所致。

同時也衍生出各種陰謀論，例如早前《艦これ》網頁版遊戲遭受大規模DDoS攻擊，是對C2及SEGA的報復；又有人說SEGA收受煜顏賠償金從而達至和解。無論如何，SEGA、C2與MorningTec Japan之間的官司告一段落，但也不排除SEGA或C2會對新的營運商「Y.Y.Global.Limited」又或《深淵地平線》遊戲本身採取進一步行動。事情接下會怎樣發展，就讓我們拭目以待吧。

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