【Division 2 / 全境封鎖2 菁英封測 Close Beta 、法國巴黎直擊】Ubisoft年度重頭第三身射擊大作：《全境封鎖 2》（The Division 2）將於香港時間2月8日（年初四）開始進行「全球菁英封測」的 Close Beta測試活動，在此之前HK01獲邀出席Ubisoft發源地：法國 巴黎 舉行的《The Division 2》全球試玩會，獲得第一手遊戲內容情報外，更包括玩家們最關心的Dark Zone（暗區）影片首度放送！

《The Division 2》（全境封鎖2）預定於2019年3月15日，於PS4 / Xbox One / PC平台正式推出；在此以前，Ubisoft於巴黎13區的一處秘密地方舉行試玩會，可是大會限制傳媒不能透露實際試玩會位置吧。當然這不重要，Ubisoft在試玩會中將一個廢置辦公室及地下商場包裝為《Division 2》中的安全區內的真實設計，完全模擬大家熟悉的返安全區拿武器、休息及升級的地方！

Division 2全球首發試玩會 位於巴黎13區至16區之間，外表只是一棟普通商業大樓，全無破綻。 （鄧鴻至 攝）

模擬「暗區」睇真啲 【點圖放大】

+ 4 + 3 + 2

會場內會有簡介區及與製作人訪問的地方外，試玩過後更有一場3對3真人「暗區」War Game，以光線槍模擬玩家在Dark Zone體驗，光線槍更可以換武器！玩家更要在這真實任務中收集物品取得分數，宅民黨去過無數的活動 這個也算得上是像真度99%的活動吧！

試玩會途中，傳媒會被帶到一處「暗區」，以光線槍、現場收集物資，模擬遊戲任務！ （鄧鴻至 攝）

介紹過記者會的活動後，大家最關心《The Division 2》的內容吧！這次於巴黎試玩分為兩個部分 首先會試玩主線遊戲的兩個任務，大家早就見過我們報道過的空軍一號墜落現場任務，但這次就完全不同；首先開始時的進場畫面，由CG直落至In-Game已經非常有型外，支援4K / FHD@60fps、HDR（高動態範圍 / High Dynamic Range）等，於PS4 Pro、Xbox One X及PC平台上的畫面表現比上集《The Division》更強！以下片段以FHD@60fps錄製，流暢度及瞄準敵人、切換瞄準鏡動作亦具備應有速度，在射擊遊戲中是不可缺少的要點。

《The Division 2》故事發生於首集紐約淪陷之後7個月，玩家隸屬美國國土安全部的特工，於紐約被病毒引致社會動盪後，憑特工們努力下重奪紐約控制權，與此同時7個月後的今天 部分病毒感染者逃至華盛頓首都，令華盛頓瞬間淪陷，特工們要對付進一步加強威力的感染者！

單人匹馬重奪白宮控制權，玩家在起手時要多留意盡殺街場敵人。

不過「他們」並非無思想無靈魂的喪屍，而是有超級暴力傾向的暴徒；玩家起手時當然是「非洲」人，缺乏武器及生存資源，只有手槍及一支長火的特工須單人匹馬，隻身闖入白宮會合其他國土安全部同僚，途中當然遇到圍攻白宮的暴徒。打開第一集的玩家當然駕輕就熟，但新手玩家亦毋須驚慌，早期Level 1、2敵人比較體弱所以亦不難應付，只要多走位並對準敵人頭部擊殺，只是暫時未有新追加的技能系統幫助。給大家一個要點，可以多射擊油桶等等爆炸品，令對方著火更容易一次過清場，而每殺一個敵人都會跌下隨機物品緊記順手收集！

暗區中的敵人一如上集異常強大！

來到白宮後就是首個安全屋 玩家可以隨時設定武器及裝備，在《Division 2》的設定基本上與上集一樣，大致來說都是可以最多兩支長武器及一支手槍，另外由頭到腳加上防毒面罩共6件裝備，當然會有炸彈等大範圍擊殺武器！

而本集新增的特別技能系統可以在安全屋開啟，收集一定數量技能點後就可使用；早期有最基本的攻擊機械人（Turret），而攻擊力強的無人機（Drone）都是在此開啟！另外更有脈衝炮、護盾、自走地雷等技能，不過暫時這個版本未能開啟 要留意2月8日開始封測會否開放測試。

武裝設定與上集大同小異，玩家更要留意解鎖特殊技能。

至於大家最關心的Dark Zone（暗區），玩家只要連合4名玩家後就可以出發；在《Division 2》中除了升級玩家角色成長外，當中追加可支援8人同時執行主線故事。玩家在暗區中對付暴徒（Rioters）、倖存者軍隊（Last Man Battalion）及聯合特遣部隊（Joint Task Force）強攻。另外提提大家角色等級30以後，就可以在3種不同職業：生存專家（Survivalist）、爆破專家（Demolitionist）及精銳射手（Sharp Shooter）中選擇其一參戰，當中會額外追加第四武器，不過第四武器威力強大但彈藥極少，玩家在暗區中要尋找並收集稀有彈藥。

暗區（右方生化標誌位置，共3個）將會是遊戲的真正開始。

暗區中玩家要面對40級以上武裝防禦都硬凈的強敵，4人合作時更要小心應付。

而整體於暗區的感覺比上集更具挑戰性，《The Division》中只須靠改槍、Farm來強勁武器制霸的玩法，來到《The Division 2》的暗區中已未必有效，因為《Division 2》共有3個暗區需要探索，當中分為東、南、西3區，每個暗區都有大量罕有物資收集，而當中的一個暗區會把入場的武器全部規範至最基本設定，所以在PVP對戰時會更公平！

暗區中跌下的獎勵會是稀有物品，每次清場後緊記收集。

+ 6 + 5 + 4

《The Division 2》的PVP將不會局限於暗區，其中會有兩種不同PVP模式，包括「團隊死鬥」及「佔領戰」，可惜由於時間關係暫時未試到PVP模式，不過有機會於香港時間2月8日開始的「菁英封測」中有機會玩到，較早前有申請參加全球菁英封測的玩家便要留意Ubisoft的公布！

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

https://heart.hk01.com/zh/project/10095