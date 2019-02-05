Switch 農曆新年必玩 5 大平價派對遊戲！拜年氣氛馬上高漲

遊戲動漫
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【Switch party games】農曆新年真的離不開拜年這個環節，而上別人家或親朋戚友前來時，當然需要一些話題和道具炒熱氣氛。部分人在玩啤牌時，小朋友或沒有「賭兩手」興趣的人，沒理由光坐在電視前吃吃瓜子吧。筆者今次將為大家介紹 5 隻價錢非常便宜，而且遊玩時不用才太多的解說，每個人都可以很快投入的多人遊戲。

《Penguin Wars》（企鵝大戰）

這是一隻非常經典的街機遊戲，來到 Switch 後，重新用 3D 繪圖製作，令角色和埸地變得立體。最多四人同時遊玩，兩人一對的競技遊戲，玩法非常簡單，就是和身邊的皮球扔向對方，同時要避開對方扔來的皮球。當角色被打中後，就會減少血量，血量為 0 即輸掉比賽。遊戲內有多個角色，每位都有專屬的技能。埸地也有不同的設計，利用各種機關使遊戲的變化大大增加。這隻絕對會令玩家尖叫和大笑的起來的出色派對遊戲，玩法也很簡單，無須太多的說明。

《Penguin Wars》《企鵝大戰》（日本e-shop：50% off 900円／優惠至2月13日）

+2

《Stikbold! A Dodgeball Adventure DELUXE》（閃避球大冒險）

看到「閃避球」應該也不用介紹太多基本的玩法，遊戲最大可以 6 人同時遊玩。一般的躲避球玩法上，追加了埸地的元素，從海中突然跳出來的鯨魚、橫衝直撞的巴士，以及小吃檔上的香腸，都成為攻擊的手段。玩家被打中後不會把上退到埸外，要在暈眩時再次擊中才會退埸。《閃避球大冒險》也支援合作模式，利用閃避球攻擊埸內的 Boss，避開超乎想像的攻擊吧。

《Stikbold! A Dodgeball Adventure DELUXE》《躲避球大冒險》（日本e-shop 1,580円）

《NBA 遊樂場 2》（NBA Playgrounds 2）

說到是介紹 Party Game ，當然不是一些過於複雜和技巧性過高的運動遊戲。《NBA 遊樂場 2》是一隻以 NBA 球星和籃球為題材的遊戲，主打 2vs2 的模式，利用簡單指令就能使出變化多端的運球和強力爆籃。遊戲中的球星都是 Q 版設計，動作和跳躍力都被大幅增強，完全是惡搞版的NBA 2K 遊戲。

《NBA 遊樂場 2》（NBA Playgrounds 2）（日本e-shop 50% off 1,674円／優惠至 2月13日）

《Namco Museum》

遊戲收錄了 Namco 的 11 隻經典街機遊戲，包括 PAC MAN﹑ROLLING THUNDER﹑GALAGA 88等。大部分的街機遊戲都是以單人遊玩為主，因此加入了《PAC MAN VS》，支援一機 3 人遊玩。這隻遊戲非常適合一些遊戲資歷長的玩家，在 Switch 上重新享受當時在機鋪的時光，拜年時說說往事也是指定動作了吧。

《Namco Museum》（日本e-shop 36% off 1,900円／優惠至 2月13日）

《Nippon Marathon》

以東京馬拉松為靈感製作而成遊戲，玩家可以在《Nippon Marathon》中扮鬼扮馬，穿上奇異的服飾進行馬拉松比賽。遊戲最大支援 8 名玩家，玩法就是簡單的一直跑就是了，最快到終點的獲勝。遊戲加入了如《Mario Kart》的道具系統，玩家能使用各種古怪的道具攻擊對手。《Nippon Marathon》的賽道也充滿玩味，大量惡搞的障礙物阻撓玩家，同時也有一些令人模不著頭腦的事物將出現在賽道上。

《Nippon Marathon》（日本e-shop 1,500円）

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