【KINGDOM HEARTS III】王國之心3 隱藏影片「夜空」開啟法及推測

KINGDOM HEARTS差不多每集的慣例就是收藏著一個隱藏影片，需要爆機後及達成特定條件才可觀看。今集KH3 王國之心3亦不例外，以下同大家解開：

隱藏條件開啟方法：

今集要解開隱藏影片不算困難，只需要完成主線故事（爆機），以及收集到一定數目的幸運印記便可。另外，亦需要將遊戲更新至1.03或以上版本。

全幸運印記Lucky Mark收集攻略

詳細步驟：

以下內容有劇透，敬請小心觀看



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隱藏影片：

影片截圖：

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隱藏影片「夜空」的內容簡單推測：

爆機後Sora因為救Kairi而似乎去了別的世界，而這個像澀谷的地方，其實極有可能是野村哲也的另一作品「這個美妙的世界 」(すばらしきこのせかい/The World Ends with You)的澀谷，該作品的角色們曾在Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance擔當了重要位置。

而Riku可能為了尋找Sora亦前往別的世界，而在這個世界我們看到曾在反斗奇兵Toy Story玩過的電子遊戲「Verum Rex」的主角「ヨゾラ Yozora」。這位角色的神態亦有點像野村哲也的「Final Fantasy Versus XIII」，即是「原FF15」的主角(不過不是異色瞳)。

今集Kingdom Hearts脫離了像Cloud、Tifa等Final Fantasy的角色，而在下一集Kingdom Hearts，或者是其DLC，很有可能將有野村哲也作品的世界以及他作品中的原創角色登場。而在影片最後出現的黑衣人，相信將會是從未露面的Master of Master，或者是Secret Report中的失憶少女也說不定。

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