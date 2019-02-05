【KINGDOM HEARTS III】王國之心3 隱藏影片「夜空」開啟法及推測

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

KINGDOM HEARTS差不多每集的慣例就是收藏著一個隱藏影片，需要爆機後及達成特定條件才可觀看。今集KH3 王國之心3亦不例外，以下同大家解開：

隱藏條件開啟方法：

今集要解開隱藏影片不算困難，只需要完成主線故事（爆機），以及收集到一定數目的幸運印記便可。另外，亦需要將遊戲更新至1.03或以上版本。

全幸運印記Lucky Mark收集攻略

詳細步驟：

以下內容有劇透，敬請小心觀看


以下內容有劇透，敬請小心觀看


以下內容有劇透，敬請小心觀看

隱藏影片：

影片截圖：

+23
+22
+21

隱藏影片「夜空」的內容簡單推測：

爆機後Sora因為救Kairi而似乎去了別的世界，而這個像澀谷的地方，其實極有可能是野村哲也的另一作品「這個美妙的世界 」(すばらしきこのせかい/The World Ends with You)的澀谷，該作品的角色們曾在Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance擔當了重要位置。

而Riku可能為了尋找Sora亦前往別的世界，而在這個世界我們看到曾在反斗奇兵Toy Story玩過的電子遊戲「Verum Rex」的主角「ヨゾラ Yozora」。這位角色的神態亦有點像野村哲也的「Final Fantasy Versus XIII」，即是「原FF15」的主角(不過不是異色瞳)。

今集Kingdom Hearts脫離了像Cloud、Tifa等Final Fantasy的角色，而在下一集Kingdom Hearts，或者是其DLC，很有可能將有野村哲也作品的世界以及他作品中的原創角色登場。而在影片最後出現的黑衣人，相信將會是從未露面的Master of Master，或者是Secret Report中的失憶少女也說不定。

【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 全米奇幸運印記Lucky Mark
【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 全莫古攝影任務
【KINGDOM HEARTS III】王國之心3攻略 全Keyblade武器取得及評價
【KINGDOM HEARTS III】王國之心3 攻略：10大戰鬥技巧心得
點止《KINGDOM HEARTS》！　迪士尼經典GAME你識幾多隻？
KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．下
【Kingdom Hearts III】王國之心3 中文版發售日、豪華版特典公布
KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．中
KINGDOM HEARTS III／王國之心3 玩前必讀：歷來故事劇情解構．上
《Kingdom Hearts 3》東京迪士尼大使酒店主題房　用主角鑰刀開門
【PS4、Switch、PC】2019年內推出　最期待必玩遊戲20選（下）
宇多田光最新舞台演出任睇　PS Plus會員限定免費VR內容即日下載
PS4＆Switch 2019年1月必玩遊戲 KH3、Biohazard RE:2 重製晒冷
【KINGDOM HEARTS 3】王國之心3最終預告片　悲劇最終戰
《Kingdom Hearts 3》外國偷跑 野村哲也：一早準備好！唔會劇透
與《魔雪奇緣》Elsa攜手作戰《Kingdom Hearts 3》再現經典場面
《 KINGDOM HEARTS 3》動畫曝光　宇多田光再度攜手合作主題曲
中國內地三打ACG　禁熊．禁色．禁榮耀
《Kingdom Hearts III》正式宣佈開發結束　英文語音宣傳影片公開
《KINGDOM HEARTS III》限量版PS4 Pro型爆登場　鐵定1月25日上市
Xbox X018情報 KH3小熊維尼﹑DMC5扮洛克人﹑Jump Force 超藍悟空
【TGS 2018】Kingdom Hearts III 王國之心3 新片　Roxas回歸預告
【E3 2018】Kingdom Hearts III 王國之心3製作人野村哲也專訪
【E3 2018現場試玩】Kingdom Hearts III王國之心3：神作預感
《Kingdom Hearts III》新試玩片主觀視點揸機械人．有無敵破壞王

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！
立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。