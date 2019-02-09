Division 2 全境封鎖2 Beta封測　3大重點開局前你要知

【The Division 2 / 全境封鎖2 全球菁英封測 Close Beta】預定於3月15日於PS4 / Xbox One / PC平台正式推出的《The Division 2》（全境封鎖2），終於正式開放 Close Beta「全球菁英封測」，為遊戲正式投入營運前一試伺服器衝擊力，當中亦有三大要點玩家要必須知道！

《The Division 2》（全境封鎖2）終於在2月7日迎來首個Close Beta，封測內容將包括兩大部分：主線任務及部分支線於首部分開啟，而下半部將會開啟暗區（Dark Zone）及終局主線（Endgame）遊戲內容，上半部分可以讓玩家先行熱身、了解遊戲系統及升級技能；下半部分的Endgame才是遊戲真正開始！

Division 2 全境封鎖2 VIP封測即日起至2月11日進行測試

早前宅民黨編輯亦遠赴法國巴黎試玩封測內容，想知內容可重溫以下文章介紹：

《全境封鎖2》全民期待封測終於開始

重新佔領白宮，特工們開始光復華盛頓行動

出擊前解鎖技能

《Division 2》新一集中，追加的特工技能系統會大大幫助玩家們對抗華盛頓的3大敵對勢力，玩家於遊戲開始後，會經歷一段單人匹馬赴白宮與其他特工會合的劇情，過後就可以於白宮正式開啟技能；玩家於白宮或往後的基地中，找尋駐場「軍需官」，每完成一次主線任務都會獲得技能點，使用技能點進行技能解鎖，起手只須1點就能解鎖！不過解鎖後，要到特工的個人設定（Option鍵 / 暫停）下方的技能鍵設定，每位特工可攜帶最多兩種技能，玩家亦要解鎖開啓第二格攜帶技能。

白宮的「軍需官」於上層可找到

早期無人機只會投炸彈，往後用技能點升級後會有更強的機槍制霸。

先玩「華盛頓大飯店」

特工們要留意，是次《Division 2》（全境封鎖2）封測的上半部分，會開放首兩個主要任務（華盛頓大飯店、傑佛遜貿易中心）及5個支線任務，而玩家在下半部分更可一試以滿等（Level 30）特工攻打Dark Zone及一試終局（Endgame）內容，將會是非常瘋狂的體驗！但要開啟終局的主線任務，玩家至少要完成「華盛頓大飯店」主線任務，開啟「劇院聚落」的安全屋基地，才可體驗下半部內容，玩家緊記先完成此主要任務吧！

先玩首個任務，以有限火力對抗Level 3-5的敵人，取得華盛頓大飯店控制權。

Level 7封頂

遊戲的上半部主要內容，都是在華盛頓特區的白宮附近區域，出現的敵人最高等級為Level 7，Ubisoft亦預設了玩家升級去到Level 7封頂，然後再體驗下半部，所以當玩家達到Level 7後可以專心打裝備，留待正式版3月15日推出再衝Level吧。

改槍是必須的

原裝槍在《Division 2》中威力有限，要輸出最集中的火力、減低後座力，於華盛頓中尋找改槍部件、安裝上武器後，武器準繩度、換彈時間、穩定度等都必有提升；而獲得改槍部件可應用於多支武器上，所以當取得部件後，緊記立即安裝在武器上！（加裝改槍部件可隨時按暫停鍵的個人設定、武器中按正方鍵改槍，不用再返回基地武器庫！）

大約升級至Level 5以上有機會從強敵身上取得改槍部件，自動開啟「改槍」系統

裝上12倍狙擊鏡加強狙擊槍準繩度

裝上狙擊鏡後會開啟瞄準顯示模式

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

https://heart.hk01.com/zh/project/10095