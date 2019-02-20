BioHazard RE2 生化危機2 攻略：幽靈生還者「無路可逃」流程攻略

遊戲動漫
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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》就是能夠給玩家更多的驚喜，3 個免費的 DLC 故事推出已經令玩家們興奮不已，又怎會想到完成三個 DLC 後會再有一個隱藏的關卡—「無路可逃」。筆者在完成最後一關時，看到解鎖了「無路可逃」這個隱藏關卡，也只有佩服 Capcom 今次重製的誠意，更希望能把為熱誠帶到《生化危機3 重製版》上。

「無路可逃」

遊玩 Leon 或 Claire 一周目時，一開始都會進入一個加油站，得知出現喪屍後， Leon 就會拯救 Claire ，再一起前往警察局。而「無路可逃」的主角丹尼爾就是主角們本來在加油站看到的喪屍之一。這個隱藏的 DLC 要求玩家在加油站殺 100 隻喪屍，等 Leon 前來救援，換句話說丹尼爾將會在 DLC 中代替 Claire 登上警車。

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁

這關是 4 個 DLC 中，最有挑戰性的一個（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

背包喪屍的武器

「無路可逃」和其他三個 DLC 一樣，都有著能提供裝備的背包喪屍，不過沒有糖果機（物品補給站）。玩家可以分後從不同的背包中拿到衝鋒槍﹑電槍﹑火槍和散彈各兩把，以及一把兩粒子彈的火箭炮。除了本來身上的無限子彈手槍外，其他的在背包拿到的槍都是用完子彈就可以丟棄。玩家必須要分配好武器的使用時期，浪費了一粒火箭炮即可令你過不了關。

利用炸彈喪屍

在不同的階段會有某些喪屍背著炸彈，玩家千萬不要心急直接射爆它。最好的做法是打斷喪屍的腳，令炸彈掉在地上。因為炸彈喪屍出埸的時候，大都是沒有很多喪屍的埸合，直接引爆炸彈太過浪費。玩家要特別留意殺數 70 時，加油站會出現多隻蒼白屍，這個時候最好引它們都炸彈的位置一舉消滅。

武器運用和選擇

分配武器可以說是「無路可逃」最重要的一環。無限子彈的手槍當然可以不顧彈數使用，不過在太多喪屍的時候就不要掛住省其他子彈，仍使用手槍對付。蒼白屍和 A 裝甲喪屍都可以使用一粒電槍子彈儲滿殺死，兩把電槍共 14 粒子彈，玩家可以在蒼白屍或 A 裝甲喪屍單獨時使用，儲電時向它移動，即可走到更安全的位置也能殺死難纏的敵人。火箭炮就更珍貴，不過在60-70 和 70-80 殺數時，喪屍都在三道門中出現，同時進入室內的喪屍數極多，這兩個時候可引它們聚在一起使用火箭炮。散彈建議在移動到安全位置時使用，大都可以一發爆頭。

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