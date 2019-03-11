日本PS4版《戰艦世界》發售日公開！下載版將於4月16日推出

Wargaming Japan 預定於 2019 年在 PS4／Xbox One 等主機上推出，旗下海洋戰略動作遊戲《戰艦世界》最新家用主機線上海戰動作新作《戰艦世界：傳奇戰》（World of Warships：Legends），宣布將於4月16日在日本PS4主機上正式推出數位下載版販售，至於包裝版則是將於 4 月 25 日推出。同時，官方也宣布將於3月22日至25日起展開最終CBT測試，讓玩家們能搶先登入遊戲進行體驗。

《戰艦世界：傳奇戰》為官方將之前推出的PC線上海戰對戰動作遊戲《戰艦世界》內容完整收錄，並配合家機版玩家習慣將畫面更加優化，支援PS4 Pro／Xbox One X 的Full-HD高畫質演出，讓玩家們可以挑選自己喜歡，有著各種不同風格與能力的指揮官來參與這場戰事，在比PC線上版更短更快的戰鬥時間內享受更加刺激緊張的線上海戰對戰樂趣！

而在這次的最終CBT測試方面，目前預定將於3月22日至25日展開，除了將會新增英國登場之外，還將會有多達14隻的新船艦登場，官方也將會針對之前CBT測試中玩家們反饋的BUG與平衡、介面等方面重新修正調整，想嘗鮮的玩家們可以現在就上官網進行登錄參加抽選，獲得搶先體驗遊戲的機會！



而隨著這次PS4版日本發售時間公開，遊戲即將在PS Store上正式推出下載，官方也宣布，屆時也將會推出收錄眾多遊戲內道具同梱的特別包「Founder's Pack」（預定會有超值版、豪華版、究極版三種版本）讓玩家們選購下載，有興趣的玩家們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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