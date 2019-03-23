【Sekiro隻狼 攻略】龍咳醫治方法

【Sekiro隻狼 攻略】龍咳會令玩家的「冥助」機率下降，不過遊戲也安排了方法讓大家為NPC們回復龍咳。

當玩家死亡一定數次後，就會被傳送回荒廢寺院，然後彈出「某某NPC的龍咳」告示。按遊戲中的解釋是，主角那「龍胤」的死而復生能力，其實源自玩家奪取了身邊人物生命力，所以他們才會患上「龍咳」這疾痛，在設定角度來看十分到位。而「龍咳」除了會令玩家在和患病NPC對話時聽到他們的咳嗽聲之外，最主要是會影響玩家的「冥助」機率；不過幸好是有回復方法。

+ 7 + 6 + 5

和英麻對話，英麻說會去研究如何醫治龍咳，而這時玩家沒有對應方法，正常進行遊戲即可。之後再回到荒廢寺院時，英麻會坐在雕佛者身邊研究他吐出來的血塊，並要求玩家提供更多血塊讓她研究。這時玩家就可以去找龍咳病人拿血塊，筆者的場合是給你少主守護鈴的老婆婆（不肯定是不是固定是婆婆還是每個人都有機會不一樣，如果你的情況是婆婆沒有患上龍咳，那就去道具欄確認一下其他龍咳患者），跟她拿血塊，再回去找美麻交付血塊。

之後再隔一段時間回去找英麻，她就會告訴你已經找到醫治龍咳的方法了，然後給你「治療護身符」。得到護身符後就可以在佛藏處使用「龍胤之露」醫治龍咳，一個「龍胤之露」可以一次過治療所有患者（冥助機率也會回復正常）。只是玩家之後再死亡一定次數後，又會再有人患上龍咳；因此適當時候又要再治療一下。

+ 3 + 2

如果單純考慮「冥助」機率，那不醫治龍咳其實也分別不大，反正本來就只有30%不是很可靠（還是自己定時回去花掉金錢和技能點實際）；但是唯有一個考慮是，遊戲曾告訴你龍咳是「終將致死的疾病」，如果久久不治療龍咳的話，也許NPC會病死（並非沒有可能，因為Dark Souls和Bloodborne都有很多NPC是隨著劇情或是錯過一些Flag之後會死亡），不過這方面就有待進一步考証了。