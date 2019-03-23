【Sekiro隻狼 攻略】詳解技能系統、早期必點技能推薦

【Sekiro隻狼 攻略】隻狼和Dark Souls、Bloodborne等From Software動作遊戲不同，首次引進了技能樹系統，現在就為大家詳細解說。

要學習技能，玩家首先要取得「奧義書」，然後才會開放相應的技能樹讓玩家學習技能。玩家很早就能在雕佛者身上獲得「忍者武技奧義書」和「忍者義手武技奧義書」，但是其他奧義書就要在遊戲中尋找，之後會另文詳述其他奧義書的入手方法。

得到奧義書之後，便可以在佛藏消費技能點學習技能。技能點由玩家打倒敵人累積經驗獲得，要注意是死亡時玩家會失去身上一半經驗而且沒有方法取回，所以一般建議有兩三點技能點在身上時應該先回佛藏學習技能。但另一方面消費一定的技能點後，取得技能點所需的經驗就會提升（一如等級越高就要越多經驗才能升級），因此先學什麼技能就十分重要，因為取得一定數量的技能後，可能就是較長時間或者去敵人經驗較多的地圖才較易取得技能點。

100%推薦必點技能是「忍者武技」中的「護命呼吸‧陽」，效果是忍殺時回復HP。這技能可大大提高玩家生存能力，試想想你整個遊戲遊戲中會忍殺無數次，就知道這個技能的益效有多大。同理，在「忍者義手武技」中的提升回復道具效果的「英麻的藥識」也十分推薦。

動作方面，流派技能雖然很有型，但很多情況都不是特別實用，尤其是玩家攻略完金剛山取得不死斬之後，就已經有一個十分強力的流派技能了。反而頗推薦「忍者義手武技」中的「衍生攻擊」，三招都非常實用，建議可以早些點出來。

各個技能樹中都有提升紙人數量的技能，但是點完後也只能增加1張紙人，不是說沒有用，但是早期只需要點了「護命呼吸‧陽」的前置技能「忍者罪業‧其身」，將15個紙人變成16個，令消費2個紙人的忍具（如機關斧、爆竹等）可以多放一次，就已經十分足夠，技能點可以先用來學其他技能。

還有就是有些技能只要在商人處購入技能書或打倒指定強敵即可獲得，不用另外花技能點學習。