任天堂新 Switch 來了？雙版本分途進攻高低階市埸　傳夏天推出

【Switch 2/新 Switch】華爾街日報再爆出新 Switch消息,任天堂最早將會在 2019 年夏天,推出新一代的 Switch。暫名為 Switch 2 的新機,任天堂將會推出兩個不同的版本,來迎合各個市場的玩家需要。

雙版本新 Switch

新 Switch 將會推出一款螢幕較小,或在其他硬件上閹割的平價版,以及另一款針對高要求玩家的「Pro」版。華爾街日報得到供應鏈的消息指,從原型機看到新 Switch 將會移除 HD 震動技術,來降低生產成本。按現時 PS4 和 Xbox One 的做法,估計雙版本所支援的遊戲應會相同,只是提供的機能有明顯的分別,提供不同價錢版本吸引市埸上要求各異的玩家。

E3 2019 將會是新 Switch 公布消息的舞台嗎?(網上圖片)

E3 推出新主機?

每年的大型電玩展覽 E3,今年將在 6 月 12 日舉行,雖然 Sony 將在出序今年 E3,但有不少玩家懷疑 Sony 是打算自行舉辦活動,公佈新主機 PS5。如果華爾街日報的消息準確,任天堂將會在 E3 公佈新 Swtich,並在展覽完結後的一﹑兩個月的夏天出售嗎?任天堂粉絲就要期待一下今年的 E3 電子娛樂展。

兩版本主機為大勢所趨

主機市埸上的兩個巨頭 Sony 和 Microsoft,都在其主機上推出平價版﹑專業版主機(PS Slim vs PS4 Pro/Xbox One S vs Xbox One X)。就算是任天堂的 Switch 也在去年推出「Nintendo Switch 第 2 台用套組」,雖然主機機能沒有改變,但抽起主機底座,令套裝的價錢下降。比起官方所講的針對家庭成員的第二部主機,這更似是為了吸引那些,打算只用作手提機遊玩的玩家購買。因此,新 Switch 同時推出平價/專業版的主機也是可預計的方案,不過筆者考慮的不再是新 Switch 能否趕上 PS4/Xbox One 的性能,而是有多少好遊戲會在這平台上推出。

點擊下圖看網絡流傳的新 Switch 概念圖