【Sekiro隻狼 攻略】隱藏結局（完美結局）「龍歸故土」達成方法

*注意：結局相關文章多少無法避免劇透，如果不想知道遊戲有幾多個結局/結局內容請自行決定是否觀看。

遊戲有兩個重大的Flag，一個是打完獅猿和水生村破戒僧（先後無所謂）後，另一個就是打完櫻龍後。基本上所有和結局有關的事件以及不少NPC支線在打完櫻龍後就不能回收，因此記得在打櫻龍之前確定自己沒有遺漏。

這個「龍歸故土」結局一般被稱為完美結局，但筆者個人來看，劇情意義上這個結局一點都不完美，只是這個結局最為隱藏、需要最多功夫才能到達。不過這結局也可以說是找到了斬斷不死以外的另一條路，個人十分希望可以玩到這個結局的後續內容...（會不會是DLC呢）。由於流程較長，詳細方法請按下圖放大看說明：

隱藏結局「龍歸故土」流程：

1. 到達奧之院（金剛山捉完馬騮後），將「永旅經‧得蟲之章」交付給變若卿子（未知是否必要，反正先交了再說）。

2. 「永旅經‧得蟲之章」在鬼佛「寺院境內」前面的水池中潛水獲得（需要先打完水生村破戒僧得到潛水技能）。

3. 旁邊還有一個散落佛珠，不要漏掉。

4. 從變若卿子手上取得米，用掉米（自己吃掉或是給各地的婆婆都可以），離開奧之院（必須，傳送去別處就可以了）再回去找變若卿子拿米，重覆這件事3次。

5. 取完3次米後再去找變若卿子，她會變得很辛苦，然後問你拿柿子，給她。

6. 一說是身上沒有「柿子」這個道具也可以給，單純是對話選項，筆者的情況是身上有柿子但交完後沒有減少。如果不行，就去找仙峰寺的商人NPC（供養眾）用30元買。

7. 交付柿子後得到「給九郎的米」。

8. 將「給九郎的米」交給九郎。

9. 去鬼佛休息，再和九郎對話，獲得兩個荻餅。

10. 當面吃掉一個會有彩蛋對話。

11. 拿到荻餅後回去奧之院找變若卿子對話，她會說「卿子也是人子，我竟然一直沒察覺到...」。

12. 對話後傳送離開再回去奧之院，發現變若卿子不見了。

13. 進去幻廊便可找到變若卿子。

14. 和她對話，她說龍胤不是屬於日本的力量，應該要歸還龍胤。

15. 然後她說如果想歸還龍胤就去找仙峰上人問方法。

16. 進入仙峰寺正殿旁邊的山洞（拿拳法奧義書那條路），在鉤繩離開山洞前的平台找到仙峰上人（藍色衫）的遺體，拾取「永旅經‧龍歸故土之章」。

17. 將「永旅經‧龍歸故土之章」交給身處幻廊的變若卿子。

18. 變若卿子自動請纓成為龍胤的搖籃，但是需要兩個蛇柿。

19. 兩個蛇柿取得法請見另文攻略（內文有連結）。

20. 得到兩個蛇柿後交付給變若卿子。

21. 傳送離開，再回去奧之院，偷聽變若卿子的呻吟聲（聽著都覺得難過）。

22. 再傳送離開回去奧之院，變若卿子已成為龍胤的搖籃，從她手上得到「冰淚」。

23. 獲得冰淚就代表前置大功告成，接下就正常攻略遊戲，過源之宮、打櫻龍和劍聖。

24. 在最後的選項選「讓卿子服下櫻龍淚和冰淚」。

25. 達成「龍歸故土」結局，這個結局相當具衝擊性，留給大家自行觀賞。