【Sekiro隻狼 攻略】隱藏結局條件 乾燥蛇柿、新鮮蛇柿取得方法

【Sekiro隻狼 攻略】在隻狼要達成隱藏結局（或者叫完美結局），就必須要取得兩個關鍵道具「乾燥蛇柿」和「新鮮蛇柿」，以下說明入手方法。
「乾燥蛇柿」入手方法：
玩家取得「傀儡之術」（在金剛山捉完馬騮後獲得）以及到達「菩薩谷」便可取得。詳細流程請按圖放大說明：
「乾燥蛇柿」入手方法：
1. 到鬼佛「菩薩谷」，將米（從奧之院變若卿子獲得）交給婆婆得到提示（非必要，只是順便提提遊戲中的提示在哪）。
2. 從鬼佛處往回走，一直鉤繩落到最底地面找商人供養眾。
3. 供養眾旁邊有個洞穴，進去。
4. 沿路敵人不用理（被打了的可以忍殺敵人回血），走到最深處。
5. 在最深處見到一座白蛇神廟以及正在看守的白蛇。
6. 從右邊過去會被白蛇擊落秒殺，這裡要在左邊走，不會被白蛇發現。
7. 爬上去會有一隻正在瑟瑟發抖的馬騮。
8. 對馬騮使用傀儡之術，然後牠會幫玩家引開白蛇的注意力。
9. 看準時機用鉤繩飛上平台，然後馬上跑進神廟。
10. 神廟裡面取得「乾燥蛇柿」。
11. 不要急著用佛像飛走，在菩薩石像頭頂可以鉤繩飛上去，沿路有一些道具。
12. 鉤繩後沿路走到底會來到毒沼鬼佛，原來就是那個怎麼跳都跳不上去的平台。
「新鮮蛇柿」入手方法：
玩家需要先擊敗鐵砲堡壘的Boss「長爪百足 麒」，然後往前走觸發白蛇打爛吊橋事件後才能入手。詳細流程請按圖放大說明：
「新鮮蛇柿」入手方法：
1. 擊敗金剛山的Boss（捉馬騮），取得「傀儡之術」。
2. 打倒鐵砲堡壘的Boss「長爪百足 麒」後前進，觸發白蛇打爛吊橋事件。
3. 在金剛山拿取葫蘆種子（有三個僧人打坐那間）的屋外有位老婆婆，給她米獲得提示（非必要，只是順便提提遊戲中的提示在哪）。
4. 在金剛山入口鬼佛出去轉右下山再轉左，一直落到最底，會見到一部連著攪繩機的風車。
5. 對矮人使用傀儡之術，他會幫你把風箏放上天。
6. 跑回去剛才乞米婆婆處（不肯定傳送會不會重置風箏，個人是用跑的），旁邊有棵大樹，可以用樹枝盡頭用鉤繩拉風箏飛過對面平台。
7. 在平台右邊一路鉤繩下去。
8. 鬼佛見出。
9. 在鬼佛旁邊走出去懸崖邊，會見到剛才打爛吊橋的白蛇在下面休息。
10. 你當然知道要怎麼做了，一個信仰之躍跳下去給牠空中忍殺。
11. 一段God of War式演出。
12. 帥氣斬殺白蛇後獲得「新鮮蛇柿」。