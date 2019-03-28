【Sekiro隻狼 攻略】隱藏結局條件 乾燥蛇柿、新鮮蛇柿取得方法

【Sekiro隻狼 攻略】在隻狼要達成隱藏結局（或者叫完美結局），就必須要取得兩個關鍵道具「乾燥蛇柿」和「新鮮蛇柿」，以下說明入手方法。

「乾燥蛇柿」入手方法：

玩家取得「傀儡之術」（在金剛山捉完馬騮後獲得）以及到達「菩薩谷」便可取得。詳細流程請按圖放大說明：

「乾燥蛇柿」入手方法：

1. 到鬼佛「菩薩谷」，將米（從奧之院變若卿子獲得）交給婆婆得到提示（非必要，只是順便提提遊戲中的提示在哪）。

2. 從鬼佛處往回走，一直鉤繩落到最底地面找商人供養眾。

3. 供養眾旁邊有個洞穴，進去。

4. 沿路敵人不用理（被打了的可以忍殺敵人回血），走到最深處。

5. 在最深處見到一座白蛇神廟以及正在看守的白蛇。

6. 從右邊過去會被白蛇擊落秒殺，這裡要在左邊走，不會被白蛇發現。

7. 爬上去會有一隻正在瑟瑟發抖的馬騮。

8. 對馬騮使用傀儡之術，然後牠會幫玩家引開白蛇的注意力。

9. 看準時機用鉤繩飛上平台，然後馬上跑進神廟。

10. 神廟裡面取得「乾燥蛇柿」。

11. 不要急著用佛像飛走，在菩薩石像頭頂可以鉤繩飛上去，沿路有一些道具。

12. 鉤繩後沿路走到底會來到毒沼鬼佛，原來就是那個怎麼跳都跳不上去的平台。