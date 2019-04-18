【World War Z攻略】蠻牛、潛伏者好難搞？各種特殊喪屍對應方法

【World War Z攻略】除了大量一般喪屍之外，最需要留意的當然是各種特殊喪屍，如果處理不當隨時足以致命；幸好每種特殊喪屍都有弱點和攻略法，以下就為大家整理。

尖嘯者 / Screamer



尖嘯者本身沒有任何戰鬥力，但是只要尖嘯者在場，就會不停發出尖叫召喚出其他喪屍來攻擊玩家；一日不殺尖嘯者，喪屍就會無窮盡地湧出，所以任何時候尖嘯者都是必須要優先擊殺的對像。幸好遊戲會提示尖嘯者的位置（畢竟都叫那麼大聲了還不知道在哪裡也很難說得過去），即使在牆後也會以紅色影子標記，總之一旦尖嘯者出現盡快擊殺就對了。

見尖嘯者即殺

毒氣囊 / Gasbag



在World War Z中身穿黃色防毒衣登場，十分顯眼。能力和普通喪屍相同，但是殺死牠時會放出一團毒氣，對站在毒氣內的玩家造成持續傷害，而如果能爆頭擊殺毒氣囊就不會釋放毒氣範圍。不過其實毒氣範圍並不是很大，如果是戶外有足夠距離下，隨便打死毒氣囊也問題不大；但如果是室內地方狹窄時就要小心了，隨時一個毒氣就要了你的命。

處於毒氣範圍內時畫面會變成綠色，這時就要盡快離開，毒氣傷害雖然不會一瞬間致命但也不容忽視。

潛伏者 / Lurker

World War Z的Lurker赤裸上身、穿著紅色運動褲，雖然和一般喪屍模樣接近但也不算太難辨認，但肯定是本遊戲最令人討厭的特殊喪屍。Lurker一發現玩家就會極衝朝玩家「狗衝」，而只要一接觸到玩家就會將玩家強制撲倒地上不停扣血。主要是用來懲罰落單的玩家；因為玩家一旦被Lurker推倒，就沒有自救的方法（只有一兩個專業擁有被特殊喪屍壓倒後自行起身的技能），只能等隊友救援。最煩是關卡經常將Lurker放在轉角、牆後等「陰濕位」，當玩家一經過就飛撲出來殺你一個措手不及。若玩家離隊友太遠，又或者隊友沒有救援意識，就有可能被削去大量HP以至滿血屈到死。

轉角遇到愛真是本遊戲最差體驗沒有之一

不過對於這麼煩人的Lurker，其實遊戲也有不少提示。當接近Lurker時會聽到牠發出特別的叫聲（像蜥蝪一般的嘶嘶聲），而玩家所使用的角色也會用語音提示，像是「I swear I hear a Lurker」等等。Lurker HP很少，如果玩家不是「轉角遇到愛」被突襲撲到而是正面遇上Lurker的話，反應夠快可以直接射殺Lurker；同樣救援被Lurker撲倒隊友也只需一兩槍。總之盡量不要單獨行動，就不怕被Lurker「屈機」。

蠻牛 / Bull



穿上防暴警察般的藍色制服，蠻牛一出場時角色也會大聲提示，很容易辦認。蠻牛屍如其名，見到玩家後就會像一頭蠻牛衝過來，捉住玩家不停攻擊。蠻牛HP非常高，正面攻擊的話用散彈槍也要打十發以上，因此並不建議硬碰（不過打死直在衝過來的蠻牛有一個獎杯，行有餘力時可以挑戰一下）。

當見蠻牛衝過來時，往橫跑或者躲到障礙物後即可。蠻牛的弱點在背後脊骨外露的部份，攻擊弱點的話只需數槍便能打倒蠻牛。如果隊友被蠻牛捉住，也應該先繞到背後才攻擊會更快救出隊友，在捉住隊友的蠻牛背後用近戰砍兩三刀即可打倒蠻牛，很多時比開槍還快。

殺蠻牛當然係用老牛（誤）

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