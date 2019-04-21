Nintendo Switch lite廉價版19年內推出！機身更細、仍支援某功能

任天堂（Nintendo）在手提機漸被手機淘汰的時候，推出了集手提機和 console 於一身的 Nintendo switch。雖遊戲太少或時常「炒冷飯」為人垢病，但任天堂的創意的確無可挑剔。近日，日經披露任天堂將在 2019 年內，推出一款新的 Switch，可不是坊間流傳的「Switch 加強版」，反而是「Switch 輕巧版」

Nintendo Switch lite 更適合手提使用

早前，華爾街日報也曾公開了任天堂 Switch 將會有平和貴兩個版本，分別是 Lite 和 Pro。而日經近日就再公開更多有關 Switch lite 的情報，指 Switch lite 將會比現在的主機細小輕巧，更適合當手提機遊玩。可能任天堂也聽到機迷的意思，認為 Switch 機身太長太重，手提遊玩雙手很容易疲倦。

很多消息指 Switch 的新機會有雙版本，左：Switch Pro，中：Switch，右：Switch lite（網上圖片）

支援 TV 模式

在雙版本新主機消息出現時，有不少玩家都估計，平價版的 Switch lite 或不會支援 Switch dock 在電視上遊玩。但日經的報導指出，Switch lite 將會保留這個功能，其實這也非常合理，畢竟手提和家用機兩用正是「Switch」這個名字的基本。坊間亦有謠傳指，Switch lite 的外形設計將是開蓋式，即和 3DS 相似。不過，筆者認為這個可能性較低，因為開蓋式會增加 Switch lite 的厚度，如真的支援 dock 的話，就應該不會作出這個設計。反而，有消息指 Switch lite 的 joy-con將不可以和本機分離，這就較合理，可用來進一步縮細機身大小。

秋季推出市面？

多個消息也表示，Switch lite 將會在 2019 年內推出，更有指會在秋季出售。筆者先前就預計，任天堂有機會在6月舉行的 E3 2019 中公布主機的消息和官方規格，看來時間點也非常吻合。至於強化版的 Switch Pro 暫時未有進一步的消息，如果兩款主機同時公布和發售，任天堂的粉絲們應該會相當頭痕，不知道要入手那一部才好。

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