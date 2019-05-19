【GRANBLUE FANTASY VERSUS】展示實機對戰　梅原對Fuudo高手過招

Cygames知名的手機遊戲GRANBLUE FANTASY（碧藍幻想/GBF）將在PS4推出格鬥遊戲《GRANBLUE FANTASY VERSUS》。在Closed Beta前就找來了兩位格鬥界頂尖選手，梅原及Fuudo作表演賽對決：

梅原大吾（Daigo Umehara）及ふ〜ど（Fuudo）都是Street Fighter界的最頂尖級電競選手，他們二人現時都所屬於Cygames Beast團隊，今次隨著《GRANBLUE FANTASY VERSUS》抽選封測，也找了二人來先行試玩對決，以高手對戰來展示遊戲：

二人都沒玩過遊戲，個別組上GBF的Game Director福原哲也與及ARC System Works的戰鬥設計師關根一利，只用一小時進行特訓後決戰，因為實在太短時間，可以看到二人都感到有點不安。實戰時梅原以Katalina卡姐打頭陣，對上Fuudo的Lancelot小蘭，可以看到Fuudo已練了點連技，能Combo駁奧義相當華麗，反而梅原卻不小心空振了奧義慘被打趴，Fuudo嬴三勝取得第一局。之後梅原以Charlotta豆釘對上Ferry菲利，初時也是打到1比1平手，及後靠著豆釘奇妙軌道的跳斬、二擇劍技及投擲取回一局。最後由豆釘對回小蘭，並在激戰下由Fuudo取得最終勝利。

很多人喜愛的菲莉竟是長距離及設置型角色，看來要下點苦功練習了（影片截圖）

GBF VS 暫時公布的 7 位角色：

+ 10 + 9 + 8

從對決中也可以看到，此作與ARC System Works以往的格鬥遊戲有明顯不同，就是角色上方有四個技能圖示，使用後需要等待Cold Down，而且也不需複雜的指令就可出到，梅原也表示敗因是太少使用技能，對於指令向的玩家來說可能要一點時間適應。另外，如果持有日本、北美或歐洲的PSN帳號又有興趣試玩，可以前往網站申請抽選封測，5月24日截止。