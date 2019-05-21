FF VII Remake 不會重製的　過激風俗店「蜜蜂之館」被刪隱藏秘話

《Final Fantasy VII Remake》最終幻想7重製版相信很多機迷都在熱切期待中，要說哪一幕最想高清重製重現的話，極搞笑的「女裝Cloud」及「蜜蜂之館」(Honeybee Inn)相信必佔一席。其實在原開發時，蜜蜂之館更因太露骨所以被太幅刪減，可能很多玩家都未必知道，以下同大家解說：

在FF7故事初期，有一段是Cloud扮女裝色誘咸濕黑幫頭子「古留根尾」的情節。而事前要收集女裝Item，玩家就可尋找會員卡，選擇性地進入這風俗店「蜜蜂之館」（Cloud更搞笑地說入面一定有需要的道具，拋下Aerith突入）。

蜜蜂之館的門口，不知道大家當年有沒有進去（FF7）

在正式版的遊戲當中，玩家一進去就會看到6角型的大廳，並可偷聽/偷看「女王樣之巢箱」與「戀人之巢箱」，而能夠進入的，只有化妝間、「團體樣之巢箱」及「愛之巢箱」。兩個房間的分別，是被一個肌肉男按摩或者被十個肌肉男擠進浴缸洗澡的分別，最後可取得「女裝內衣」或「女裝比堅尼」，令偽娘Cloud嬴過Aerith及Tifa取得「古留根尾」歡心。就可以遊玩到的內容來說，蜜蜂之館只是很搞笑沒有半點色情。

不少人都期待重現Cloud被一群肌肉男服待的這一幕，不過蜜蜂之館其實還有更多秘密（FF7）

但是在設計「蜜蜂之館」時，內容原來比正式版更多3~4倍。情節策劃的鳥山求在設計這風俗店時更加露骨，因為被同事指太過激所以在正式版前被大幅刪減內容。而這些零碎的未使用內容，卻有殘留在最初日本版的FF7遊戲光碟當中（國際版及之後的版本被完全刪除）。有人就透過資料掘出及修復，重新整理出幾幕原初的「蜜蜂之館」，而且在原來的設計中，更有很多NPC、對白選擇及劇情事件。

未正式使用的隱藏區域，原本的蜜蜂之館極露骨（FF7）

被刪減了很多NPC情節，零碎成幾幕，而且日文漢字未配對好（FF7）

原來一進「蜜蜂之館」並不是6角型房間，而是一個「指名」囡囡的風俗店大廳，牆上更有動畫螢幕介紹囡囡，標題更寫著「歡迎進入我的巢」、「要不要塗點蜜糖」超級露骨。而在左面的女子相片更有一張相是Tifa。故事上Tifa也因為想接近「古留根尾」而入職了風俗店，而且玩家與「識途老馬」的NPC談話時，問他有沒有什麼推薦，他會推薦「ムッチンプリン」（色色用語）新人Tifa。NPC說Tifa是由古留根尾帶過來的新人，現在他應該在發出「ほひ～ほひ～」的興奮叫聲吧，真令人羨慕之類。之後玩家可選擇「Tifa...!!」或「ほひ～ほひ～」的變態回應，整個劇本真是完全的過界。

與熟客的對話超露骨，日本玩家也直言太激了不能使用（FF7）

此外原版遊戲中有一位神羅的課長經常都被主角群遇上，搞出很多不幸事情（像銀魂的MADAO?），原來在此也有其被刪減了的事件。事緣神羅課長竟用公司的接待費在「蜜蜂之館」消費（這課長真狂......），在Counter選可愛女生時撞正上級的神羅部長パルマー爽完走出來。神羅課長慌忙說自己是在實地調查，之後部長知道自己指名的蜜蜂女竟與課長相識因而大怒，課長大叫著「不要調我職、不要解雇我啊！」再被部長追了出店。此個事件還有一首正式遊戲沒使用過的未收錄BGM。

神羅部長爽完走出來一幕竟然有未使用的BGM（FF7）

除了滿是黃色橋段的大廳，在原設計中「蜜蜂之館」還有比較正常的「等候室」及「員工室」也被刪除了，當中亦有NPC談話及對答選擇，可見是做了相當多的內容。不過作為一代巨作的Final Fantasy，要是風俗店做得太詳細實在是吃錯了藥（鳥山求），直接出街一定會有大問題。如今被刪除了又被掘出，反而可成為機迷的茶餘飯後趣事吧。

蜜蜂之館正式版／原設計圖片：

+ 5 + 4 + 3

日文影片（漢字未修正，要開字幕）：

<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/sm14381614">【FF7】 蜜蜂の館 ボツ案 【チート使用】</a>

英文翻譯影片：

等候室：

員工室：

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