《魂斗羅》KONAMI經典秘技．帶紙仔入機舖打機？你又試過未！

早前遊戲業界較為淡靜，筆者心血來潮找回一些舊遊戲回味，包括KONAMI 街機特集及上期提過的《惡魔城》特集，別小看這些80、90年代遊戲，部分真的很難玩，頗有挑戰性。在重溫童年回憶之際，我突然想起KONAMI經典秘技，究竟這些秘技怎來呢？是否真係幫到大家「爆機」呢？今期我就跟各位分享一下有趣的秘技。

在「那些年」時代，玩家主要靠遊戲雜誌去獲得資訊，日本方面有《FAMICOM通訊》（後來改名為大家熟悉的《FAMI通》），美國有《NINTENDO POWER》，而香港最初是引入台灣遊戲雜誌，較著名有《電視遊樂雜誌》（可說是《FAMICOM通訊》非官方中文翻譯本），華鍵攻略本。後來香港開始興起「土炮書」，其中《超任一族》掀起熱潮，之後出版《GAME PLAYERS》、《GAME EXPRESS》，部分報紙也加入攻略、遊戲資訊，如《新報》（刊登電玩太郎攻略）、《天天日報》（朱天堂撰寫遊戲業界分析等），至於《GAME WEEKLY》、《GAME PLUS》、《GAME STATION》之類遊戲周刊，已是PS 1時代產物，再說有點離題了。

KONAMI秘技成為另類品牌（俺流總本家）

說回80、90年代，很多遊戲廠商都依賴雜誌去宣傳旗下作品。事實上，當時很多電子遊戲的難度偏高，特別是橫向動作遊戲及射擊遊戲，部分作品是製作人刻意將難度調高一點，希望玩家花點，時間挑戰，不要太快打爆機（玩家太快爆機就可能既將遊戲放去二手市場），而遊戲難玩的話，既可引起玩家之間討論（製造話題），亦變相增加遊戲壽命。

但「遊戲難玩」本身是雙刃劍，畢竟當時很多遊戲沒有「難易度設定」，甚至開發組可能得十人，若果遊戲太難玩就會嚇怕玩家，既要做到難玩，但又要吸引初學者，引入秘技就是最佳方法，而玩家購買遊戲雜誌可獲取相關資料，變相刺激雜誌銷情，「秘技」對玩家、遊戲廠商、雜誌出版社都有利！

（按下細圖放大解說）

用秘技一局打爆機

大家熟悉的KONAMI秘技，即「上上下下左右左右BA 」（再按START），其實最初來自1986年紅白機《GRADIUS》，當時港人主要經台灣遊戲雜誌獲取資訊，因此大家未必會讀英文、日文，反而會跟台灣讀「宇宙巡航機」（當然目前不再出現情況，大家會讀MARVEL還是漫威？）。KONAMI遊戲製作人橋本和久，負責將街機版移植為紅白機版，他認為遊戲實在很難玩，因此決定加入易記秘技（即KONAMI秘技），輸入正確的話，戰機VIC VIPER就會立即強化武器。由於玩，家輸掉一隻命數，戰機的武器會歸零（即重新儲過），有這個秘技無疑方便玩家爆機。

《GRADIUS》輸入經典秘技即FULL POWER（遊戲截圖）

1988年，移植自街機的紅白機版《魂斗羅》登場，相信資深玩家一定記得，《魂斗羅》本身頗為難玩，因為兩名主角BILL及LANCE（當年玩家普遍稱為史泰龍、阿諾舒華辛力加）只要一中彈就死，遊戲隻數僅得3個。在標題畫面輸入KONAMI秘技，一下子就30隻，理論上可打爆機。

這裡我分享一個有趣故事，大約1992年，我跟親人回內地家鄉探親，那兒是細小的村莊，有一間零食店舖，裡面有部紅白機《魂斗羅》，吸引很多兒童遊玩。我印象中是幾元人民幣（限玩一局），我趁老闆不在意立即輸入秘技，結果就有30隻，之後玩了半小時爆機（爆機後可重玩，但我被趕走了），當時有很多人圍觀，以為我很厲害。想起來，若果每人花幾元就玩半小時，相信這家店舖執掉了。順帶一提，KONAMI早期有很多遊戲對應「KONAMI秘技」，但帶有開玩笑成份，例如超任版《GRADIUS III》輸入，機戰會自爆的！

帶紙仔入機舖

說起有趣秘技，不得不提CAPCOM射擊名作《1943》及加強版《1943改》，這兩款街機遊戲本身頗為難玩，而CAPCOM特別製作一系列秘技。值得留意的是，廠方為街機版推出秘技是較為罕見的，畢竟機舖老闆希望大家入錢跟機。就以《1943改》為例，玩家只要在每關開始時輸入指令，就可以延長武器使用時間，這秘技不足以保證大家爆機，但的確減低難度。就以第一關，PLAYER 1要按「右」、PLAYER 2按「右上」（若單打就一人操控兩支搖桿），成功的話可延長SHOT GUN時間。第二關PLAYER 1要按「左上」、PLAYER 2按「下 + B鍵」，成功可延長LASER。 由於每關指令都不同，亦比較難記，因此很多玩家將秘技寫在紙上，暗中帶入機舖。後來有機舖老闆貼出「警告」，不准玩家輸入指令，一經發現即關機！