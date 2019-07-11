買舊Switch定Lite？任天堂最強手提機Switch Lite優缺點分析

今次3月，《華爾街日報》報道指任天堂計劃兩款新SWITCH主機，分別是迷你版及加強版，直到上月的E3遊戲展，任天堂對新版SWITCH隻字不提，想不到任天堂近日突然宣布，NINTENDO SWITCH LITE（以下簡稱LITE）將於9月20日推出，加強版則不見影。

有關SWITCH LITE的細節，我們宅民黨另有報道介紹，現在不再贅述。簡單而言，LITE是一款「迷你、廉價、部分功能刪除」的新版SWITCH，機能大致不變，我先簡單談及LITE的優缺點。

Nintendo任天堂公布最新Switch Lite主機（任天堂）

優點 LITE機身重量是原版約七成，體積較輕巧，有利「手提模式」。 售價僅$1490，跌穿「千五蚊」心理關口（原版市面價約$2100） 連續遊玩時間為三至七小時，比原版多半小時。 左側的方向鍵改以「十字鈕」，操控比原版方便（原版SWITCH玩家可另購，HORI推出的左JOYCON，同樣設有「十字鈕」）

缺點 多種功能刪走，包括HD震動、IR動作感應器，變相不支援部分體感遊戲。 JON-CON手掣無法拆走。（LITE玩家要另購一對JOY CON才可玩到體感遊戲） 不對應DECK，無法接駁電視輸出，意即沒有「電視模式」及「桌面模式」 雖然機身輕巧，但熒幕縮小，由6.2吋變成5.5吋。 部分SWITCH遊戲在「手提模式」會跌FRAME，暫未肯定LITE有否同類問題。 由於刪去「桌面模式」，變相不能一機雙打（要另購手掣才可）

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筆者本身是任天堂粉絲，由80年代的GAME & WATCH / 紅白機，至今天的SWITCH，幾乎每款機種都有買（黑歷史VIRTUAL BOY除外）。也許大家現在已經不玩手提機，出機必備的是手機，玩的是課金遊戲，但筆者對手機遊戲沒太大興趣（現在仍有玩《POKEMON GO》），有時搭港鐵都會拿PSV、3DS或SWITCH玩玩，相信像我這類人不多了。我個人認為，LITE的定位相當明確，就是成為目前「最強手提機」，但在香港未必會掀起熱潮，吸引力普通，畢竟功能刪掉太多，LITE會被視為「閹割版SWITCH」。

如我之前所說，香港人慣用手機消磨時間，玩手機已成為習慣，這是手提機代替不了。雖然LITE以手提機來說是強勁的，但不代表大家會轉玩LITE，除非突然出現《MONSTER HUNTER PORTABLE》新作，手提機市場再掀起「芒亨」熱潮吧！

SWITCH部分遊戲其實不太適合用「手提模式」玩，例如《薩爾達傳說：曠野之息》有較複雜的操作性，用JOYCON玩其實不太順手，要改用SWITCH PRO CONTROLLER。被視為RPG神作的《OCTOPATH TRAVELER》，熒幕字體很細，最好接駁電視輸出，而LITE不但沒有「電視模式」，主機熒幕亦縮小至5.5吋，也許大家看字幕較辛苦。

LITE售價是$1490，而目前SWITCH市價$2100 ~ $2300，LITE看似便宜，卻犧牲很多功能，單是PARTY遊戲如《1‧2 SWITCH》、《SUPER MARIO PARTY》有部分遊戲不對應，摺紙皮《LABO》部分遊戲、VR模式又不對應。主機是便宜了，但感覺上是損失太多。

「SWITCH」原意是家用機、手提機彼此轉換，大家可在家中打機，之後出街繼續打。現在LITE只限戶外玩，有違SWITCH原意。

當然，很多電子科技公司會推出幾種產品，迎合不同市場需要，單是蘋果推出新款iPHONE，都細分為iPHONE XS、iPHONE XS MAX及iPHONE XR，其中MAX是旗艦機款，但不代表每個人都願意花一萬元去買手機。因此，我認為LITE的對象有三類人，第一是跟我一樣喜歡搭車打SWITCH，回家卻沒有空打機的人，畢竟LITE重量僅得275克，比起原版（398克）輕得多。其次是小朋友，畢竟他們對打機的要求不高，LITE較輕巧亦方便他們遊玩，對家長來說，亦希望遊戲機便宜一點。最後一類玩家是家中已有SWITCH，但希望多買一部LITE方便出街打（或家人對打）。順帶一提，玩家申請NINTENDO SWITCH ONLINE網絡服務後，便可將存檔放上雲端，轉到另一部機。

我亦訪問三名行家意見，有藍店店主認為，LITE推出初期會吸引玩家購買；旺角行家指，任天堂想借LITE完全取代3DS市場。深水埗行家指，$1490太貴，不太值得。

9月SWITCH勁作大爆發

NINTENDO SWITCH LITE將於9月20日推出，屆時有大量勁作護航：

《二之國 白色聖灰的女王》：LEVEL 5早在2013年推出PS3版（2010年有NDS版），如今移植為SWITCH版，與LITE同日推出。此作是日式RPG，講述少年奧利巴的母親因病離世，他為了救回母親而來到異世界「二之國」，卻面對漆黑魔導士及聖灰女王的追擊。此作動畫由吉卜力工作室製作，久石讓作曲，單是這個組合已很吸引！

《薩爾達傳說 夢之島》：同樣在9月20日推出的護航作，是GAMEBOY版（1993年推出）重製版，玩家操控的林克，因為坐船遇風暴翻沉，結果來到神秘小島，為了找尋離開辦法而前往八個迷宮冒險，其玩法較接近《薩爾達》過往風格。

《DRAGON QUEST XI S》：SQUARE ENIX《勇者鬥惡龍XI》加強版將於9月27日推出，有多達100項更改，最特別是追加日語配音、戰鬥加速、加入同伴故事、追加3DS版本「2D點陣圖顯示」及「歷代DQ任務」等。今集被視為最佳一集，劇情緊湊，結局亦相當特別，值得一玩再玩。

超級大作《POKEMON 劍 / 盾》 ：作為《POKEMON》正傳新作已經魅力十足，加上今集跟「比卡超 / 伊貝」一樣，改以3D畫面呈現，畫質比起之前3DS版大躍進！除了出現更多新小精靈（寶可夢）外，今集引入「超巨大化」形態，戰鬥更具壓迫感！此作留待11月15日才推出，而任天堂將於11月1日推出《POKEMON 劍 / 盾》限定版LITE。

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後記：任天堂愛出迷你、廉價版主機

其實任天堂早在紅白機時代，已經有推出迷你版、廉價版主機，之後超任、GAMEBOY、NDS、3DS、Wii都有，現在簡單介紹箇中變化。