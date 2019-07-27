【 Switch 火焰之紋章 風花雪月】攻略新手上路必睇十大心得貼士

《火焰之紋章 風花雪月》(聖火降魔錄/Fire Emblem Three House) 今集大改玩法，前半部的育成部份比重極大，而且戰鬥系統亦都大改，加入非常多的東西。以下就提供10個前期貼士，以便各位更順利進行遊戲：

1. 挖角是最優先目標

遊戲的前半為學園期，可選擇使用行動點來進行不同活動。而因為遊戲中期會有「5年後」的時間跳躍，會進入戰爭篇。為了盡可能收集戰力，前半最優先的目標應是招攬其他學級的學生。對他們進行「挖角」指令時就可得知其轉級條件，針對該項目來培育主角能力非常重要。

小部份角色會沒有條件地加入，平時多多挖角嘗試

2. 一定要親自指導

培育學生能力有很多方法，平日的自修提升最多、其次是花掉假日的「講習」，以及每星期一開始的指導。留意一定要選「親自指導」，因為會出現GREAT及PERFECT大成功，數值會提升更多之餘，又可回復1格幹勁以及提升好感度，遠比自動化的妥任指導好。另一方面「目標設定」除了用來練飛行、騎士、重盔兵種，選擇的二人亦可提升好感度，可考慮要用哪兩人以騎兵或飛行組合上場。

親自指導效益遠比委任指導好

3. 克服缺點才能綻放 比一般人更強

不少角色的弱項能力旁會有三顆星星，代表此弱項可透過不斷培育，星星達到3時「才能綻放」。「才能綻放」能將弱項變成強項之餘，還會追加一般人沒有的被動技能，例如「黑魔法必殺+10」、「白魔法迴避+20」等，反而會比一般角色更強，不妨納入為培育方針的考量之中。

才能綻放會追加被動技能，不過也要留意該能力及兵種是否自己想要的

4. 轉職升階與職業技能

部份火紋舊作常要等級升滿才轉職，來取得最大能力值提升，不過此系統早已不再。在今集轉職是不會重置等級，只要達到能力及等級要求就可隨意轉職，而且可往返轉換。唯一要注意的是職業有其技能加成，以及兵種EXP ，像升級「平民」或「貴族」時會有HP+5的被動技能。

今集是無痛轉職，要考慮的地方只是要否學完職業特技才轉

5. 三剋系統不再 魔法及弓射程更遠

以往火紋都有劍>斧>槍>劍的三角相剋系統，但今集已經廢除，而剋制的元素就留在少部份武器，以及戰技當中。像弓依然剋飛行，有「破甲劍」剋重盔，「弒騎一擊」剋騎兵等。而魔法及弓的射程亦有變，像部份魔法可射1~3格。而弓的被動技能+1、曲射、狙擊等，令其射程可達至3~5格，而且部份角色有「近距離反擊」的技能彌補不足，與傳統火紋很不同。

敵人弓兵常常打3格以上要特別注意，想安全點可打開攻擊範圍確認

6. 盡快升級聖人像補正

初中期會出現一個四聖人修復之任務，解鎖時就能使用名聲來強化聖人像。此功能可提升全體成員的數值成長，包括EXP取得、每次學習時增加數值補正等極之有用，非常建議第一時間升級。而在提升名聲後亦要多回去強化，非常重要。

聖人像提供永久的育成增益效果，盡量用光點數不用保留

7. 神速態勢、共鳴魔法白 傭兵團最優先

傭兵團能提升角色能力，以及加入計策技能。而特別留意的是初期有兩隊傭兵團的計策提供了「神速態勢」及「共鳴魔法：白」，兩招都極之好用。前者能令大量隊伍移動力+5，常常能一口氣掃光敵人或BOSS。而後者能對群位隊伍回復HP，不需理學亦可使用。善用兩招計策能令戰鬥變得輕鬆很多。

神速態勢令一整個團隊可移動9~10格突擊，極好用

8. 合體連攜計策 確實命中打動搖

在戰鬥時如果隊伍貼近，於攻擊確認畫面的左上角都可看到連攜成員，強化命中迴避等數值。而傭兵團的計策亦能作出類似的增幅，可令原本命中率極低的計策能成功實行兼加強攻擊力，而且計策也是無法反擊。用計策命中除了計策本身的效果外，要記得還有「動搖」效果，包括全能力降低10%、不可移動、不可發動計策、騎士團能力提升無效，對強敵時要用加活用。

單一計策命中率低，打BOSS要靠連攜計策來命中

9. Save/Load、天刻之脈動 調整升級亂數

同很多火紋一樣，角色在升級時能力值提升是有隨機性的（並不是完全隨機而是根據角色有機率影響）。當一場戰鬥在很多角色升級時都只跳了一、兩項，不滿意結果的話可考慮 Load Game 重打該場。而天刻之脈動是可以「悔棋」，但它並不能更改升級的亂數，當有不滿意的結果時，可考慮悔棋而不讓該名角色升級，留在下一關才升，但此情況在關卡尾聲時才可使用。

打到尾聲升級只升兩點，可考慮天刻之脈動不讓他升級

10. 挑戰極惡BOSS 死神騎士

於7月及9月時將對上死神騎士，一個可選擇挑戰與否的敵人。戰勝它可取得「闇魔法考試准考證」，用來讓男性角色轉職暗術士的道具。死神騎士攻速高、攻擊力高又有全距離反擊，沒有準備的話極難打，尤其是第一戰時很易被秒殺。事前注重培育有剋制騎兵戰技的角色（像紅學級菲爾迪南特、黃學級莉絲緹亞等），或者活用主角天帝之劍及計策減能力是關鍵。另外要注意第二次對死神騎士時，如果清光其他雜卒它會撤退，要留低一隻來直接打BOSS。