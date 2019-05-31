PlayStation年度大減價 PS4 Pro減$500 多款遊戲半價 出手好時機

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PlayStation HK宣布舉辦第3次「Days of Play」年度全球活動，由主機、周邊以至遊戲等多款產品大減價，同場記者發布會更提供新作如IRON MAN VR的試玩，以及展出Days of Play限定版PS4主機。

PlayStation一年一度「Days of Play玩樂祭」將於6月7日至17日一連11日舉行，期間多款產品大減價，更推出限定版Days of Play主機。先講講減價方面：

PS4 Pro及PS VR優惠：

PS4 Pro 1TB $3,180減$500 = $2,680
PS4 Pro 2TB $3,580減$500 = $3,080
PS VR連Camera套裝$2,480減$700 = $1,780

Pro機減500，出手是時候了（賴浩然攝）

PSVR連Cam減700，買來玩Beat Saber好抵（賴浩然攝）

DualShock 4 優惠：

DualShock 4（黑/白/紅/藍/綠）減$130 = $338
DualShock 4（高山綠/銅/迷彩藍/莓果藍）減$130 = $368

精選遊戲優惠：

《Days Gone》(中英文合版) 65折 HK$298
《God of War》(中英文合版) 64折 HK$198
《Marvel’s Spider-Man》64折HK$198
《英雄傳說 閃之軌跡Ⅳ》(中文版) 42折HK$198
《勇者鬥惡龍 創世小玩家2》5折HK$198

多款大作減價，四款都是良作（賴浩然攝）

PS Store優惠：

將舉辦最大規模的PS Store Sales優惠活動，詳情隨後公佈。

PS Plus 會籍優惠

PS Store購買PS Plus 12個月或3個月有7折優惠，分別為HK$187.60及HK$60。另外現凡購買PS Plus 12個月可享額外3個月會籍。（6月7日至6月17日）

Days of Play限量版主機：

主機及手掣擁有特別設計，為1TB新版PS4主機，售$2,480

限定版PS4主機，有大大個按鍵LOGO（賴浩然攝）

同場加映：《IRON MAN VR》試玩後感

化身IRONMAN，不過要注意不是羅拔唐尼（賴浩然攝）

記者發布會同場有多款PS未出新作試玩，當中最注目的就有此IRON MAN VR。因為不能拍攝遊戲畫面的關係，筆者只用文字及官方圖片說說玩後感。此遊戲需要使用兩枝PS MOVE遊玩，按鍵時分別可以控制左手或右手的噴射氣流。如手向下放時噴射做出IRON MAN升空、或雙手放後噴射做出衝前飛等，非常像真地重現IRON MAN的飛行方式。除了噴射飛行外亦有炮擊及拳擊按鍵，要體感地用整隻手瞄準，以及按緊鍵後揮拳使出拳擊。因為可以分開控制左右手的關係，你可以一邊左手噴射移動、一邊右手射擊，感覺相當過癮。

試玩的部份IRON MAN完全是在空中戰鬥，因為有自動維持在空中的功能，在不噴射時也不會失速墜落，而噴射則可大幅提升移動力。女性化的輔助員Friday會在IRON MAN介面提供協助，介面也會顯示IRON MAN的裝甲值。試玩版中Pepper Potts所乘搭的飛機被敵人襲擊，玩家就需在空中迎敵，一邊噴射迴避及用手瞄準發炮反擊，有時亦要飛去旁邊解救飛機危機，整個感覺真的像化身成IRON MAN，操作感亦新觧爽快。據了解遊戲現時開發度為40%，稍為亦可能在某個大型活動提供試玩，有興趣的要留意一下了。

Days of Play 發佈會更多靚相：

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