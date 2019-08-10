生化危機人氣女角「Jill」參戰 《TEPPEN》將辦世界賽香港有份

喜歡玩卡牌遊戲的玩家大概都在關注Capcom剛推出的《TEPPEN》，遊戲於日前在東京舉辦的媒體發表會中宣布亞洲版上市，亦發表了遊戲最新情報及今後活動的計劃。

《TEPPEN》作為卡牌遊戲，最大特色是並不採用回合制，而是有少許類似Final Fantasy系列的「ATB」（Active Time Battle）形式，玩法相當有特色。同時遊戲將《Capcom》旗下眾多知名IP如《生化危機》Biohazard / Resident Evil、《惡魔獵人》Devil May Cry、《洛克人》Rockman、《街頭霸王》Street Fighters等等，很多都是自小陪伴機迷成長的遊戲系列，玩起來份外有親切感。

而官方在稍早前（8月8日）舉行的發布會「TEPPEN Asia Japan Premiere」中就公開遊戲接下來一系活動情報，包括自家祭典活動、參展PAX WEST及TGS，以及在TGS舉辦比賽「《TEPPEN》2019 東京電玩展杯」等。

值得注目的是《TEPPEN》公開了第一場世界大賽將的詳情：決賽將於日本東京舉行，預定於今年10月上旬開始線上預選賽，從每個賽區中選出3名代表選手參加決賽。而最最最重要的是賽區將包括香港！（不像Cygames旗下某類似《爐石戰記》的卡牌遊戲，比賽永遠沒有香港份）屆時香港代表會和世界各地的其他代表角逐冠軍，香港玩家們展現自己實力的機會來了！

香港有份！本地高手們準備好了嗎

香港卡牌遊戲玩家的實力絕對不弱，去年就有香港選手Kin嬴得了《爐石戰記》國際比賽冠軍。（潘思維攝）

除了比賽和活動外遊戲本身也有新內容，《生化危機》系列人氣女色「Jill Valentine」正式參戰，而新卡包「DAY OF NIGHTMARES」也將於9月發售；官方亦預告今年內會再有新英雄及新卡包。