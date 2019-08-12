《十三機兵防衛圈》官網更新 釋出角色介紹、系統、限定版等情報

今年由9月起接連有多隻大作推出，但不要因此忘記了這隻《十三機兵防衛圈》，由Vanillaware和ALTUS兩大高質廠商攜手開發，日系遊戲玩家極為期待。

遊戲由發表到現在確定發售日期已有一段時間，但一直以來官方放出的情報都非常有限，以至於遊戲實際玩法都仍然未明。而官方最近大幅更新官網，放出不少情報。首先有十三位主角色的背景簡介以及配音陣容；主角群男女比例十分平均，而大部份都是學生。官方描述這是一部「群像劇」，所有人都是主角。另外不得不說配音陣容非常強，有M.A.O、種崎敦美、內田真禮、早見沙織、小清水亞美、浪川大輔、福山潤、關智一等，均是日本人氣和實力均屬頂級的一線聲優。

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追想篇主要為文字冒險（AVG）形式，玩家扮演十三位主人公，與不同角色對話收集線索和關鍵字，從而解開各自的謎團（有點像《逆轉檢事》？）；崩壞篇則是主人公們操縱各種機兵，和襲擊城市的巨大「怪獸」戰鬥的環節，至於實際戰鬥系統仍未有詳細解說，不過從截圖來看，大概會有戰略或戰棋成份。而最後究明篇則是Archive，網羅玩家發現的所有線索，從而以俯瞰角度審視遊戲綿密的世界觀及劇情。

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最後官方也公開了日本限定版的特典內容，除了專用收納盒外，還有會132頁的設定集、遊戲中登場的機兵之實體模型，以及PS4主題及頭像之DLC，售14,980日圓（未連稅）。而只要預訂或購入第一批遊戲（不論普通版或限定版），均可獲贈「先著限定DLC」電子美術集。遊戲將於今年11月28日推出，平台目前只得PS4。