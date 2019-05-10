惡魔城週年合輯試玩後感 懷舊Game真係唔容易 附送電子書勁足料

因應Konami成立50周年推出的惡魔城經典遊戲合集《Castlevania Anniversary Collection》（悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション），收錄了惡魔城系列早期在紅白機（Famicom）、超級任天堂（超任 / Super Famicom）以及Gameboy等懷舊主機上的8款遊戲。

刻板操作成就硬核難度

事實上個人一直都很支持經典遊戲在新主機上復刻，有玩過的玩家可以很容易地重溫舊作，不用特意拿幾十年前的主機出來，也省回舊主機漫長的讀碟時間。而未玩過的玩家則可以一嘗當年經典遊戲的感覺。

筆者個人也玩不少惡魔城，但筆者也未老到由紅白機年代就開始玩，而是在GBA年代（月輪、白夜、曉月等）才開始接觸這個系列。現在重玩當年的經典版本發現難度實在高，主要是因為操作不像現今遊戲靈活，最明顯是跳躍之後不能修正軌道和方向：垂直跳就會垂直跌下來，往前跳就會躍到固定距離。對於習慣了現今遊戲就算是空中也可以改變軌道或進行很多操作的玩家來說一時間實在很難適應。

發生得最多的是就是想前跳攻擊，結果變成直接撞在怪物身上...

另外也增加了多種現代功能，例如隨時Save / Load、改變畫面顯示比例等。

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+ 10 + 9 + 8

Bonus Book電子書內容豐富超吸引

另外值得一提是今次周年合集不是單純「炒冷飯」，而是隨遊戲附送一本80頁的全彩電子書「Bonus Book」，裡面收錄許多不曾公開的遊戲開發資料，包括大量手稿、草圖及設定圖，還有為惡魔城系列遊戲編寫音樂的作曲家山根ミチル以及Netflix版惡魔城的動畫製作人等的訪談，說不定比遊戲本身還有價值。

看這些設定圖便可得知開發團隊在多少玩家未必有注意到的地方（例如每一個logo擺放的位置）下了多少心機。

關卡設計的概念圖，實際在遊戲中只能逐版打過去，從概念圖看到整體關卡時會有「啊原來是這個樣子」的奇妙感覺。

5月16日有得玩 日後預定出Switch版

惡魔城週年慶合輯（Castlevania Anniversary Collection／悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション）將於5月16日推正，平台為PS4、Xbox One及Steam。售價方面，日文版定價為26.99美元，英文版則為19.99美元。（不要問我為什麼英文版比較便宜）

而Konami亦已表示將會推出Switch版，不過日程暫時未定。如果很想以Switch來體驗這些經典惡魔城舊Game，也可以等之後Switch版推出再入手。