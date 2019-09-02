旺角好景Game店老闆Hoho開「PS連儂牆」車仔麵檔！決心逆境自強

筆者去年底籌備遊戲零售界特輯，分別走訪旺角專訪大小店舖，其中在好景認識「龍珠迷」HO HO，他開設二手遊戲店舖，兼主攻SWITCH市場。當時他透露想進軍飲食界，如今美夢成真，他在旺角洗衣街開設車仔麵檔，風光背後，原來有一段故事。

非一般的「遊戲」車仔麵檔

筆者8月內已兩度到訪車仔麵檔，30歲頭的HO HO親自泡製三餸油麵，咖哩魚旦、腩汁牛肚、爽口豆卜，他問我味道如何，我答：「不錯呀，魚旦夠彈牙，腩汁味濃，還有豆漿有很濃的豆味。」我眼前的豆漿，樽上印有舖頭名字，HO HO說：「我今早八點回舖，親手磨黃豆造的。」

好景遊戲店主HO HO，煮車仔麵會機迷（比利攝）

先簡介HO HO，他的機齡從PLAYSTATION 1開始，多年來在好景開設店舖，主要賣二手PS4遊戲，亦在FACEBOOK開設討論區，談遊戲買賣、《龍珠超》劇情、波經等，當中吸納一班熟客。近年SWITCH市場熾熱，HO HO亦有受惠，他笑說：「我早前賣了800隻《多啦A夢牧場物語》，以小舖來說成績不錯。」

再談談HO HO的車仔麵檔，座位不算多，但不算迫夾，較特別是牆上擺設很多PS2及PSP遊戲盒，他說：「PS2及PSP是我的童年回憶之一，當時玩過很多好遊戲，將它們弄成『PS連儂牆』，相信會讓機迷感到快樂，緬懷昔日打機的樂趣。」HO HO又指著放在高處的PS2《北斗之拳：審判之雙蒼星拳豪列傳》，提到這款由SEGA發行，ARC SYSTEM WORKS製作的格鬥遊戲，目前二手價很高。

本港不少遊戲店主指生意難做，單靠賣遊戲難以維持生計，HO HO強調自己不是轉行賣車仔麵，而是遊戲、飲食生意共存，希望達成自己的人生目標。「我來自草根階層，讀小學期間幫襯紅磡某間車仔麵檔，店主知道我沒錢，主動請我食麵，當時我這個『小學雞』，已經想到他朝可以開店做生意！」他又稱，比較經營遊戲店及車仔麵店，前者成本較高，入貨會有風險，萬一大量購入滯銷遊戲便蝕錢；開設車仔麵店沒有坐貨這回事，但食客反應很直接，競爭亦較大。

每天工作時間「朝8晚12」

無論是開設遊戲店或車仔麵店，HO HO都沒有跟朋友經營，而是自己「一手一腳」去做，母親亦有幫手。他說：「我感到內疚的是要母親幫手，其實最初有想過找朋友，但結果選擇了家人幫手。我六年來開遊戲店，都是以交朋友心態對待客人，各行各業都有。現在經營車仔麵店亦一樣，我會跟客人聊天，部分機迷得知我開舖，不時過來幫襯食麵，我很感激！」HO HO坦言，每天早上八時回舖，直到深夜才回家，每周七日如是，變相沒有假期可言，也抽不出時間打機、旅行。

相信大家對香港這兩個半月的情況，都有很大感觸，HO HO選擇在這段時期開業，已感受到經濟的不景氣，但他無悔創業，不介意幾乎失去休息時間：「在這個時勢，很多人怨天怨地，埋怨香港沒出路；也有人不願創業，覺得做『打工仔』會更開心。不過我覺得，人生沒幾多個十年，年輕人做事不應怕失敗，若果有心創業就坐言起行，就算失敗亦賺了經驗；不肯踏前一步，只會後悔一生！」 後記