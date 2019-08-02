出版21年《GameStation》休刊！業界人士討論紙媒寒冬轉型求生　

1997年，不單是香港回歸，亦是本地遊戲出版界的變革一年，當年《FINAL FANTASY VII》推出，PLAYSTATION 1逐漸成為遊戲界主流機種，同年電玩太郎與拍檔成立S-TEAM，《GameWeekly》正式創刊，之後吸引其他行家仿傚，其中創意集團翌年初，出版《GameStation》，主打「100% PS周刊」，全盛時期有神武輝義、夜行雲、龍馬、貓部等編輯加盟，「小說式攻略」、《WE》攻略，《機戰》推出兩三天就有「一期完爆機流程」。21年後的今天，《GS》正式休刊，市面遊戲周刊唯餘《GameWeekly》。在現今很多人連行路都上網，資訊泛濫（甚至很多fake news）的年代，有行家說紙媒式微大勢所趨，也有行家說GAME書仍有生存空間，筆者今期就探討一下。

千禧年代的全盛期

筆者年輕時很喜歡看本地GAME書（俗稱土炮書），興趣比起看漫畫更大。如上期所說，我以前愛追看的是《超任一族》及《GAME PLAYERS》，尤其後者涉及街機格鬥攻略，而90年代正是《拳皇》、《街霸》極為風光的年代，即使GAME書「紙上談兵」也涉及很多對戰心得，些攻略很有參考價值，成為我飯後甜品。

（按下圖放大解說）

1997年之後，PS、SS之戰已分出勝負（當時較少人談及XBOX及N64），當時日式RPG仍有很大市場， SQUARESOFT與ENIX仍未合併，兩者競爭下有很多出色RPG登場，這些亦帶出GAME書攻略的價值。我當時主要看兩本遊戲周刊，一是電玩太郎主編的《GameWeekly》，因為我之前追看他在《新報》連載的RPG攻略，特別欣賞那種手繪的地圖，老實說，這種技術、熱情及毅力，行內不是有很多人做得到。

其次是1998年2月1日創刊的《GameStation》，當時主打《XENOGEARS》及《BIOHAZARD 2》攻略，由於雜誌集中以PS為賣點，對於當時只有PS主機的我來說，變相就不用看「事不關己」的資訊。如上文所說，《GS》曾經風光過，PS1時代中文遊戲不多，行內開始出現「小說式攻略」，但很多行家只是翻譯重要對白‧‧‧老實說，這不是「小說」，而是人肉GOOGLE TRANSLATION。若大家曾經是《GS》讀者，相信會特別留意，兩位編輯，一是真正寫到「小說」，內容有起承轉合的夜行雲；另一是單看《WINNING ELEVEN》攻略，已經感受到熱誠的龍馬，特別是那種幽默，很有個性的招式。若大家看《足球小將》曾經高叫衝力射球、猛虎射球，那麼玩《WE》又會否大叫零角度射球呢？

（按下圖放大解說）

之後，這類本地遊戲周刊愈出愈多，有加入日本娛樂圈、玩具資訊的《GAME PLUS》，在遊戲討論區活躍的CHRONO離開《GameWeekly》 ，成為《GAMEWAVE》主編，之後引入更多動漫資訊，當時Game書開始多元化。對於編輯來說，《MONSTER HUNTER》、《機戰》及《真三國無雙》是重要戰場：

‧《機戰》一推出，必須兩三日內爆機，先完成「一期完流程攻略」做賣點。要做到這點，就要兩、三個編輯，通宵在公司輪流打。 ‧《芒亨》，尤其是PSP熱爆年代，編輯要分析各種魔物、各種武器的特性，「輕鬆單挑煌黑龍」已經保證銷量的封面字。 ‧《真三》第2、3集曾掀起全城熱話，甚至所有GAME 書賣斷市的光輝年代，「第四武器、LV10武器取得法」又是必備封面字。

在千禧年代，PS2非常熱賣，互聯網開始普及，但很多讀者不積極上網找料，當時Game書仍有很大市場，「金手指」一度是Game書內容，後來出版社為了爭取SONY COMPUTER ENTERTAINMENT HK支持，這類修改遊戲的內容逐漸消失。事實上，Game書與遊戲廠的關係很微妙，前者希望得到「獨家消息」，最好不過就是有「PSP《MONSTER HUNTER 3》禁斷情報曝光」之類猛料，但廠商（香港分公司）也許擔心「順得哥情失婦意」，很少會主動向單一雜誌「放料」。所以Game書的所謂猛料，很多都是來自日本《FAMI通》，這亦解釋為何Game書為何集中在星期四出版，因為希望轉載周三出版的《FAMI通》消息。

2000年至2006年間，Game書市場極為激烈競爭，當時業界曾仿傚報章「減價戰」，部分Game書減至$8（盡量不超過$10心理關口），不過Game書銷量不及主流報章，兼且甚少有商業廣告，部分廠商、店舖刊登的廣告（或優惠券COUPON），通常只屬合作、互相宣傳而已，不等於出版商「有錢落袋」。結果「減價戰」可謂大家雙輸的策略，之後連續多年維持$10書價。面對其他行業員工年年加薪，很多店舖不斷加租，反觀Game書業界被困在欠缺廣告，銷量不穩（尤其是5、6月淡季），但又不敢貿然加書價的局面，Game書編輯的福利之低，實在難以吸納新血加盟。

《Gzone》在強勢改革中落幕

本港GAME書界在2006年出現「爆炸期」，當年讀者已習慣上網，而PS3亦有較多中文遊戲推出，變相令「遊戲新聞」及「小說式攻略」失去賣點，很多讀者開始放棄「買幾本GAME書」習慣，可能只買一兩本，部分《GAMEWAVE》班底轉投《Gzone》，這雜誌賣點是內容「極為」多元化、多資訊及專欄，成為捉到不同年輕人的興趣，部分編輯亦擅用社交網站宣傳，成功塑造個人形象。《Gzone》的確有很多成功元素，但到了2017年「大逆轉」，在顧問游雲邀請多名著名編輯執筆，銳意改革期間，出版商突然宣布休刊，相信很多讀者也此料不及。《Gzone》在強勢下突然休刊，《GameStation》完成歷史任務，本地市場餘下《GameWeekly》，行家紛紛反思這個問題：「面對資訊爆炸的年代，究竟Game書有否生存空間？」筆者特別邀請多名嘉賓（排名不分先後），分享箇中感受。

《GameStation》前編輯Nemesis：這18年經歷有笑有淚

我在《GameStation》工作超過18年，我有時收到讀者來信表達支持，亦見盡很多同事陸續離開團隊，箇中經歷可說是有笑有淚。我見證紙媒逐漸式微，其實這不僅是Game書，而是其他紙媒亦很難做，甚至其他國家的紙媒，紛紛轉成電子版。我認為一書在手，這種感覺跟拿起手機看網上版是不同的，無論前景如何，我相信這18年經驗不算是壞回憶，絕不輕言放進人生的黑歷史。

《GameStation》前專欄編輯永高：念念不忘，必有迴響

《GameStation》是我畢業後第一份工作，那是Game書最興旺的年代： 想當年，市面上有五至六本遊戲雜誌。 想當年，編輯夜行雲可以寫出《Final Fantasy》小說式攻略、龍馬可以自創滑翔衝力射球《Winning Eleven》攻略。 想當年，有讀者因為玩《Biohazard》不懂解謎，結果星期一買《Game Plus》，星期四買《GAMEWAVE》，星期五再買《GameWeekly》 想當年，《GameStation》為了「鬥快鬥新」，將出版日期由周四提前到周三。 想當年，以深度評論和風格化作招徠的《Game Watch》、主攻副刊的《Game Next》相繼出版。 想當年，我們為了製作《真．三國無雙》攻略，繼而將周刊變成「三日刊」，再全本近九成頁面。 想當年，《GameStation》為求刺激銷量，將全書所有標題也放在封面，成為香港獨有的「瀑布字封面」 想當年，Game書可以賣斷市，真的可以。 自從有了互聯網、Social Media及網媒，所有資訊都可以從網上獲得，從遊戲介紹到攻略到評測，Social Media有KOL，網媒從大大間到一個人獨力支撐的每日提供最緊貼資訊，還有誰會願意付出十多元購買一本，不是每小時更新的遊戲周刊？在我心目中，不單Game書已死，也不只是紙媒已死，而是讀者吸收資訊的習慣改變了，導致知識層面上的轉移，而這種轉移看來是每況愈下的。因此，作者的內涵和修養才是至關重要，也是我所關心的。 目前有誰仍會購買Game書？我相信有一群讀者，從九十年代開始每星期買幾本遊戲雜誌，比較哪本做得好，哪本資訊錯誤，哪個編輯的編者話最搞笑‧‧‧《GameStation》之所以活到今天，《GameWeekly》之所以繼續存活，都是靠著這一群讀者捱過去。所謂「念念不忘，必有迴響」，迴響的形式未必要在雜誌上苦苦糾纏，也可以是懷著更優質的內涵和修養再上路。我希望現存Game書可以繼續努力，電玩太郎加油！

《GameWeekly》主編電玩太郎：我們團隊會堅持到底

我在這行幹了超過25年，可說看著遊戲雜誌的興衰，從最初月刊、雙週刊，到由首次在本港出版《GameWeekly》週刊。之後，掀起了本地遊戲雜誌盛世，曾同時出現五、六本週刊。而網絡出現更快、免費，甚至無限篇幅的遊戲資訊，確實地將紙媒比下去。作為出版了超過廿年的遊戲雜誌，我們會盡量去迎合讀者口味作出改變，既然無法與網絡鬥快，便將內容變得更具個性，讓讀者閱讀到一些只有買GW才看到的東西。也許紙媒及遊戲雜誌的市場會繼續收縮，但只要仍然能夠維持下去，我和旗下編輯都會盡力堅持到底。

GameWeekly主編電玩太郎早前曾經接受PlayStation的訪問（PlayStation）

Great Game公司社長、《Gzone》前主編游雲：業界欠廣告及廠商支持

雖然是老生常談，但若果要談及遊戲雜誌的生存，最重要是有一個均衡的發展空間，雜誌除了讀者外，廣告亦是非常重要的養份，但回望香港市場，又有多少家遊戲公司是真心支持遊戲雜誌呢？不論是廣告或賣書，一直都是完全分割，遊戲雜誌只依靠賣書生存，遊戲公司則重金找主流傳媒下廣告，對遊戲傳媒的支援可說是少之又少，與其他遊戲發達得比較好的地區（如日本、歐美）很不一樣，既然都沒有一個健全的成長環境，你又怎能叫遊戲雜誌在香港茁壯地成長呢？

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旺角電氣良品老闆文哥：多謝Game書行家的貢獻

其實遊戲周刊很難做，有否這麼多猛料呢？若果你有的內容，對手也有，那麼你自然就沒有猛料吧！論攻略，現在Game書可能輸給網站；論新情報，廠商亦會自行開記者會公布，這些情況已持續多年，我覺得紙媒難做，特別是沒有廣告商支持，要重回昔日輝煌年代實在很難，但我很感激這班行家，一直為遊戲業界作出貢獻。

旺角電氣良品老闆文哥，一直有跟遊戲雜誌合作，例如推出指定遊戲優惠券，因此文哥對Game書發展相當熟悉。（香港01圖片）