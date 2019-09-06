Switch《Luigi Mansion 3》2人合作捉　8人連線玩娃鬼party game

【Nintendo Direct 2019.9.5】【Nintendo Direct 2019.9.5】Switch 《Luigi Mansion 3》（路易吉鬼屋3／路易吉洋樓3）鬼屋冒險遊戲公開了更多版圖，2人合作冒險模式、以及 8人同玩的多款得意party game。

Switch《Luigi Mansion 3》10月31日發售／5980日圓

【Nintendo Direct 2019.9.5】Switch 《Luigi Mansion 3》（路易吉鬼屋3／路易吉洋樓3）一共在直播發布會內公開沙漠／的士高／沙灘餐廳3個新版圖，入面有各式各樣的新怪物，筆者最喜歡在沙灘上的鬼屋餐廳，忽然有鬼賊船出現，更有妖怪大白鯊，娛樂性豐富。

Switch《Luigi Mansion 3》（Nintendo Direct 直播截圖）

帶住部吸塵機去金字塔冒險，一地沙、Dyson也吸不完吧。（Nintendo Direct 直播截圖）

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此外，玩法上任天堂亦透露了更多消息，比如可以2人同玩故事模型合作捉鬼，另外又有4人／8人玩的party game，當中有4色路易吉，以及半透明的鬼怪路易吉。

Full Gear手足上前線。（Nintendo Direct 直播截圖）