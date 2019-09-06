Predator Thronos Air Acer電競王座推出簡化版 IFA 2019公開

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【Predator Thronos Air 】於德國柏林舉行的歐洲消費電子展（IFA 2019）中，Acer電競產品線Predator公開繼早前推出售價2萬美元後的平價版Thronos Air，同樣設有3套前置螢幕提供最頂級打機體驗，售價下調外更追加一項貼心功能。

IFA 2018期間，Acer Predator曾經推出Thronos電競椅，但售價高達2萬美元，更不包括電腦主機及3套螢幕，整套座椅設計以個人電競空間為主，但此售價已遠超一般電競玩家的預算。Predator Thronos Air在今年IFA發表，為Thronos的「平價」版，亦要以13,999美元開賣，究竟平了6,000美元後的Thronos Air會減少什麼？但有一項特別功能是Thronos沒有的。

以13999美元開賣的Predator Thronos Air究竟有什麼頂級電競享受？ 【Youtube 截圖】

↓↓Predator Thronos Air功能逐格睇↓↓

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按摩椅功能

Predator Thronos Air與2萬美元版本 Thronos 設計相若，其中的「增值」服務便是於日本按摩椅品牌DOCTOR AIR合作，在椅背加入按摩椅功能，雙球按摩主要接觸肩頸及背部按摩，在專注戰鬥時也能輕鬆一下。Predator Thronos Air正在IFA 2019展出，預計於本年內發售，以13,999美元開賣。

↓↓Predator Thronos Air 展示影片↓↓

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