【TGS2019】《FF7 Remake》香港區豪華限定版 有價錢有樣睇

遊戲動漫
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【TGS 19】PS4 《FF7 Remake》（最終幻想7 重製版）在東京遊戲展特別安排亞洲媒體說明會，製作人北瀨佳範亦有出席，公開香港區「DELUXE EDITION」及「1ST CLASS EDITION」兩款PS4 實體豪華限定版的內容組合及售價，心動不如行動，要訂啦。

今次試玩demo版本與早前香港動漫節的版本完全一樣，在此不再重覆，想知的朋友可回帶睇舊文。
《FF7 Remake》製作人北瀨佳範於動漫節2019解說遊戲

《FINAL FANTASY VII 重製版》製作人北瀨佳範出席說明會（賴浩然 攝）

北瀨先生今次出場，最重要是公開亞洲市場將會推出2款 PlayStation 4 《FINAL FANTASY VII 重製版》限定box set：「DELUXE EDITION」及「1ST CLASS EDITION」。正式發售日為2020年3月3日，DL版（HK$468）即日已可在PS Store預訂（連結）。另外兩款實體限定版的預訂日就未定，下面會講解內容及售價。

DELUXE EDITION亦分實體版及DL數碼下載版。各售HK$638

「DELUXE EDITION」包含以下內容:

FINAL FANTASY VII REMAKE 遊戲本篇

豪華版款式外盒

鐵盒

迷你原聲帶 CD

美術畫冊

召喚魔晶石 DLC「仙人掌怪」

售價：HK$638

（預訂任何一款實體光碟版、數位下載版FF7 remake，都可在發售日獲得召喚魔晶石「小陸行鳥」DLC。

預數位下載版本另加送《FF7 Re》PS4專用動態主題）

1ST CLASS EDITION最注目就是包括PLAY ARTS 改figure「克勞德‧史特萊夫&哈迪‧戴德那」。(HK$2680)

「1ST CLASS EDITION」包含以下內容:

FINAL FANTASY VII REMAKE 遊戲本篇

豪華版款式外盒

鐵盒

迷你原聲帶 CD

美術畫冊

召喚魔晶石 DLC「仙人掌怪」

FINAL FANTASY VII REMAKE PLAY ARTS 改克勞德‧史特萊夫&哈迪‧戴德那

售價：HK$2680

（簡言之「1ST CLASS EDITION」其實完全等如DX EDITION，再另加PLAY ARTS 改克勞德跟電單車figure之最強版本。）

插播一批TGS2019 《FF7 重製版》會場精品攤位的精彩商品！PS一代原版《FFVII》Q版角色公仔，超想要！另外還有1比1的克勞德古鐵劍！型！

《FF7》原作版Q版公仔。（賴浩然 攝）

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（點擊進入）宅民黨直擊 TGS 2019 東京電玩展專頁已經上架（點擊進入） 東京遊戲展 最新情報 cosplay圖 現場盛況 盡在此處

《FINAL FANTASY》很可能是銷售量最高的JRPG系列，自1987年誕生以來，已賣出／下載超過 1 億 4,400 萬套。《FF 7》作為第1代PlayStation開山皇牌RPG，亦是當時「次世代家用機」上首款FF，意義重大。今次SQEN將這部標誌性作品以最新3D技術重製，一為重塑JRPG業界之最尖端基準，亦有助當年年紀尚輕的玩家，以達到現時遊戲水準之質素，投入感受這套傑作。而遊戲將會分章節，以獨立遊戲型式發售，首款作品將場景設在魔晄都市「米德加」。

TGS2019 《FF7 Remake》最新預告片已公開（介紹文連結）
TGS2019直擊《FF 7 re》新片！Tifa、Aerith齊爭仔（中文字幕）

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