不叫Switch Fit！RingFitAdventure 感應環+健身冒險遊戲打機修身

打機健身不是新鮮事，廿年前甚至更早機舖已有跳舞機等大量體感動作遊戲，任天堂千禧年代的Wii則是合家歡健身家用機代表。如今任天堂宣布將於10月發布Nintendo Switch冒險遊戲新產品「RingFit Adventure」，是一對配合Joy Con使用的體感環，用家要完成遊戲中指定跑跳及瑜伽動作來過關打怪，進一步令本來已互動性高的Switch支援更多健體操。

「RingFit Adventure」是一款健身冒險遊戲，讓玩家在冒險時進行健身。Joy-Con須配合Game套裝包括的環形裝置「Ring Con」和大腿固帶「Leg Band」來操作，就像健身器材般依附身體上，身體跟遊戲主角同步，在幻想世界中享受冒險過程，更可玩完成一些鍵身指標的Mini Game。

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遊戲動作範例（點擊放大圖片細睇）：

遊戲套件「Ringcon」和「Legband」算是Joy-Con的延伸，分別識別身體不同部位的運動，如手臂、肩膀、胸部，腹部、背部、臀部及腿部等，使佩戴者的動作和遊戲中​​的角色同步。

RingFit Adventure遊戲畫面初覽（點擊放大圖片細睇）：

RingFit Adventure要求用家身體力行的動作豐富，運動量都幾高：原地跑、原地跳、舉臂伸展、彎腰扭腰、深蹲、擠壓手環甚至Sit-Up、提腿、瑜伽立等（點擊放大圖片細睇）：

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原地跑、原地跳、舉臂伸展、彎腰扭腰等健身動作，主要用於移動、執拾金幣道具以及駕駛特定交通工具如划艇獨木舟、馭龍飛行等（點擊放大圖片細睇）：

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而深蹲、擠壓手環、Sit-Up、提腿、瑜伽立等比較高強度考耐力的動作，則是用來打怪！基本上是以動作的原成度高低來獲取攻擊力，換言之動作越正確、維持得越耐越持久（像深蹲的向下踎），攻擊力便儲得越高，甚至連谷腹肌力也變成招式！（點擊放大圖片細睇）：

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基本上完成一關的運動量不少，需要由頭郁到落腳指尾，不知不覺身水身汗，或多或少都會燃燒卡路里。劇情模式外，RingFit Adventure也有純粹健身的小遊戲，系統會紀錄玩家的健身成績，甚至連心跳率也能即時感應，反映出打機的康體效果（點擊放大圖片細睇）：

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RingFit Adventure將於2019年10月18日公開發售，定價7980日元連稅（約港幣578元）。即日起已可於各大日本遊戲網店預訂。

RingFit Adventure將於2019年10月18日公開發售，定價7980日元連稅（約港幣578元）。即日起已可於各大日本遊戲網店預訂。詳情可瀏覽官網。