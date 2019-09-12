【MHW ICEBORNE 攻略】鳥龍種的頂點！黑狼鳥任務開啟條件及攻略

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【MHW / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】在ICEBORNE中有人氣的超強鳥龍種魔物「黑狼鳥」登場，以下介紹開啟條件及攻略。

黑狼鳥開啟條件

首先玩家要打通主線進入聚魔之地，然後將森林地區的地帶LV提升至LV3，便可在總司令兒子處觸發劇情，獲得討伐黑狼鳥的任務。如果森林LV3仍然無法開啟任務的話，可能需要將其他地區的地帶LV都提升至LV2。

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筆者獲得黑狼鳥任務時的地帶LV，3/2/2/2。

達到條件後和在月辰和總司令兒子對話即可獲得任務，參加任務只需要24MR，但此外亦要地帶等級達到開啟任務的條件才能參加，不能開給剛到達聚魔之地的朋友參加了。今集的黑狼鳥多了很多新動作，但個人感覺反而比當年在MHP3打容易多了，可能是因為高清畫面較易看到牠的動作的關係吧。另外黑狼鳥絕大部份攻擊和動作（除了像徵式的「腳刀」後空翻揮尾外）在腳底都沒有判定，可以用雙劍、鎚等貼身狂打。（按圖放大說明）

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黑狼鳥防具沒有套裝效果，不過散件的性能都非常優秀，尤其是腿部有看破2、4洞及2個2洞，性能超卓，素材也不難取得，可積極考慮製作。Beta頭則可以用來cosplay呂布。

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如果覺得黑狼鳥太簡單，之後還有特殊個體「戰痕黑狼鳥」在等大家，不過需要更高MR以及地帶LV才能開啟。

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