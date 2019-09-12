【TGS 2019】東京電玩展 2019 現場直擊！試玩年度最新作品

遊戲動漫
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TGS 2019 東京遊戲展 於9月12至15日舉行，宅民黨將帶各位直擊現場盛況，玩盡多款新作！現在先送上各攤位的現場相片，讓各位感受現場氣氛。

TGS 2019 東京遊戲展 （Tokyo Game Show 2019）於9月12至15日舉行，宅民黨將帶各位直擊現場盛況，玩盡PlayStation 4多款新作，如《FFVII REMAKE》、《MHW Iceborne》、《死亡擱淺》、《PROJECT RESISTANCE》等注見大作！現在先送上各攤位的現場相片，讓各位感受現場氣氛。

（點擊進入）宅民黨直擊 TGS 2019 東京電玩展專頁已經上架（點擊進入） 東京遊戲展 最新情報 cosplay圖 現場盛況 盡在此處

TGS 2019 主視覺圖

TGS 19 現場盛況

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PlayStation 4 攤位

+5
+4
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SQUARE ENIX 攤位

TGS 2019 SQUARE ENIX 攤位（賴浩然 攝）

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CAPCOM 攤位

TGS 2019 CAPCOM攤位 MHWI專區（賴浩然 攝）

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TGS 2019 CAPCOM攤位 Project Resistance專區（賴浩然 攝）

KOEI TECMO《仁王2》攤位

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