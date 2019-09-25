【MHW ICEBORNE 攻略】殲世滅盡龍攻略 製作現環境頂尖性能武器

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【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】MHW代表魔物「滅盡龍」在ICEBORNE中升級為「殲世滅盡龍」，難度相當高，以下送上攻略及裝備簡單評測。

如何遇見殲世滅盡龍？

玩家將聚魔之地任意地帶升至LV5（需要MR50）後就會有低機率出現殲世滅盡龍，但機率真的非常低，以至於筆者在MR100之後才第一次在聚魔之地見到殲世滅盡龍。同時MR100的解放任務「和心愛的你行至世界盡頭」也是殲世滅盡龍。打完MR100的殲世滅盡龍任務不單地帶LV上限會提升至7，往後收集任意古龍痕跡都有機會開到殲世滅盡龍的調查任務（解放之前摸不出來，就算撿到痕跡也不會加調查進度），不用再像本篇那樣玩「Discovery Juno」般一直跟著滅盡龍後面摸腳印，算是比較貼心的一件事。另外體感地帶LV越高就越易出現殲世滅盡龍，加上地帶LV7後有歷戰古龍可打，相當建議先集中提一個地帶的LV至7。

殊不簡單的殲世滅盡龍

經過堪稱本篇最難的魔物歷戰王滅盡龍後，今次殲世滅盡龍難度也不低（雖然感覺沒有歷戰王那麼難），首先攻擊力高是必然的，就算滿防（不計MR100後客製強化突破等級上限）被打一下往往會扣一半血，但是攻擊頻率沒有歷戰王那麼高，而且霸道的全身判定招式也很少，還是有頗多輸出機會。

殲世版變了弱龍3星，雷仍然有效但變了2星

騎乘是殲世滅盡龍其中一個弱點，只要多用跳躍攻擊可安定騎兩次，三次也問題不大。

和之前的滅盡龍不同處在於白刺黑刺的機制，殲世滅盡龍的白刺變成了會「多段成長」，由白刺逐漸變成黑刺，而且隨著白刺成長，還要破壞多次才能完全破壞。雖然破壞難度比之前更高（就算有破壞王還是要敲很久才會爆），但是完全破壞之後就不會再生，而且肉質會變得很弱，繼續攻擊完全爆刺的部位傷害會大為提高。最重要是一般的破壞不會再令滅盡龍躺地，而是需要完全破壞一個部位的尖刺才能讓其躺下，換言之很難像之前那樣靠不停破壞部位來長時間壓制殲世滅盡龍了。

現在除了爆角的那兩次外很難靠破壞部位來壓制滅盡龍了，主要都是靠飛翔爪撞牆大法

此外殲世滅盡龍也追加了不少新招式，最需要注意的是部份攻擊會追加射出尖刺，這些尖刺非常痛之外被打到還有極高機會中撕裂傷狀態，打殲世滅盡龍之前記得帶星辰肉乾出門。幸好尖刺的傷害大都為紅色血，咬一個星辰肉乾後可補回不少血量。如能成功破壞尖刺，即可以減低牠射出的尖刺數量及威力（但這些刺實在太硬了，到爆到一兩個部位時，也差不多打死殲世滅盡龍了...）另外還有一招垂地跳起原地直插也是頗麻煩，常常需要收刀走避/飛撲打亂玩家節奏。（按圖放大詳細）

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基本打法仍然是打手手，打到倒地就打頭。由於尖刺只會向前方或左右兩方射出，因此從側後方接近打手是最安全的切入點。最後就是殲世滅盡龍HP相當多，solo的話十來二十分鐘的惡戰是在所難免，大家加油努力。

對付不聽話的孩子就是要打手板

殲世滅盡龍武器、防具性能簡評

打得那麼辛苦當然是為了整裝，殲世滅盡龍防具套裝效果依然是「加速再生」，穿兩件即可發動，雖然現時環境大概不會為了這個套裝技能而故意去穿兩件滅盡了（當然配到的話總是沒壞處）。散件的性能頗為不俗，尤其手的挑戰者+攻擊腰的耳塞+攻擊以及腳的耳塞+挑戰者都很不錯，需要攻擊或挑戰者技能時可以拿來混裝。頭的性能其實也很好，只是精神抖擻這個技能現在很難用。最後必須一讚是今次滅盡裝的造型相當好看，Capcom什麼時候才肯出裝備幻化啊！

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武器就是一大亮點，極高的物攻和長白斬令殲世滅盡龍武器變得相當強勢（龍屬可當成附帶的），即使不能用無擊，殲世滅盡龍系列依然是現環境中最優勢的系列之一。太刃、大錘、長槍、雙劍、片手劍、蟲棍等都非常優秀，造了不會後悔。

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