【CODE VEIN 攻略】換購同伴最強武器

【攻略】CODE VEIN取得同伴方法是「交流」指令內進行以物換物。如果沒有深入運用送禮系統，一周目完成之時未必可取得同伴的武器。因為後期BOSS掉下的強力武器是雙手劍等重武器，如果想確定取得高威力的單手劍及刺刀槍，還是及早向同伴換購。 （文：N.芝村）

注意：最強武器需自行強化

不論是同伴還是BOSS武器，取得時全是無強化，初期能力比起後期寶箱取得的強化後裝備弱。必須自行「刷」素材和霧粒，再光顧村雨進行強化，才可真真正正打造最強武器。

據點同伴以物換物

和據點同伴談話選「交流」，上方「交出調劑品」可以送禮物借交易點數，下方「收取道具」就是運用交易點數換購貴重品。戰鬥同伴可交換物品當中，包括他／她所使用的武器。各同伴也設定了討厭的調劑品，他／她面對討厭品會拒收，但不會扣交易點數。如果閣下手上沒有任何參考資料的話，放膽試效果也沒有壞處。

調劑品商人：尚恩

留守崩潰都市十字路的NPC尚恩，玩家可用「舊時代素材」向他換購調劑品。隨著玩家定期探望並完成他的委託，可換購調劑品會增加，最終集齊全種類。舊時代素材是隨機掉下的道具品，裝備機率提升系的被動鍊血，重覆打深層及「臨時政府內部」重覆殺敵是唯一方式。

點數5的調劑品

每次送禮最多可增加5點交易點，即使重覆送同一禮物也會增加。現版本無法一次過送大量同一禮物，只能手動選擇及連打。

以下是各同伴的點數5調劑品，名字旁加上武器種類或負責崗位。如果重開2周目故事，同伴「重返」據點後才可繼續送禮，「疑似隱藏人」傑克和艾娃建議及早換購武器。