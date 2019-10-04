S.H.Figuarts 幪面超人 Zero-One SHF實物旺角展出 3000日圓抵玩

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令和首位幪面超人《Zero-One》宣布推出S.H.Figuarts（SHF）figure，實物sample已在旺角Tamashii Nations期間限定店展出！

令和首位幪面超人《Zero-One》宣布推出S.H.Figuarts（SHF）figure，由於幪面超人01（Zero-One）設計簡潔，沒有EX-AID、時王那麼多細節，figure強調身型、可動及細節上色，商品定在2020年2月發售（3000日圓／約$250）。

S.H.Figuarts 幪面超人 Zero-One 2020年2月發售（3000日圓／約$250）。

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從外觀看，應該不可能跟足電視內設定做換甲，各form相信都會是一隻一隻出、魂限見。（其實我想要イズ的SHF）配件除了各種手型基本為零，暫時以在影片所見，變身用的Progress Key，暫未見可獨立從腰帶「飛電01 Driver」拆出及手持。除了YouTube宣傳片，實物sample已在旺角Tamashii Nations期間限定店展出。

關於這個旺角Tamashii Nations 期間店的資料可參考下文：（點擊進入）
Metal Build展突擊高達獨家賣．率先睇SHF幪面超人01．旺角魂Shop

 

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