GANKER EX「人機一體」電競機械人試玩　毫秒反應打爆裝甲超激戰

知名的機械人格鬥比賽節目「BattleBots」，都已經舉行了 11 年，雖然節目收線高企，而且很多人都有一個「機械人夢」，但礙於製作機械人的門檻太高（技巧和資金），大家都只能「遠觀不可褻玩」。GJS 工匠社就突破了這一個框架，還原他們對機械人的概念，推出 GANKER EX 「人機一體」技術的競技格鬥機械人，筆者就和大家試玩一下 GANKER EX，看看能否滿足大家的「機械人夢」。

GANKER EX 機械人

「BattleBots」參賽的機械人，大多只是「機械」，而不是「機械人」，他們都因為操作性而放棄了人型設計。不過 GANKER EX 就保留了經典人型的概念，同時考慮到操作性，以四個全向輪代替兩足，令 GANKER EX 可以急速移動和轉向。筆者最喜歡的是骨架盔甲設計，能快速裝卸和改造，全程無需螺絲，買回來只要簡單安裝就可以即刻遊玩。而且骨架盔甲在戰鬥中能被「破壞」，猛烈的攻擊能打飛對手的盔甲，令戰鬥的視覺效果和氣氛更加高漲。

GANKER EX「人機一體」電競機械人，於8月6正式在港發售，建議零售價為港幣2,398元（陳錦洪 攝）

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人偶控制器突破傳統操作桿

傳統的機械人都是使用操作桿和按扭控制，就算是有大量遊戲經驗的玩家，也未必容易上手。GANKER EX 即使用「人偶控制器」，仿人體雙手的設計，把控制「動作化」，減少使用按扭，令操控簡易順暢。用家操作「人偶控制器」的「雙臂」，GANKER EX 的關節也會跟住重現。玩家只要扭動腰部，機械人也會同步扭轉方向，移動就使用操作桿移動。GANKER EX 用 5G-WiFi 無線連接「人偶控制器」，還採用了「空間定位技術」，GANKER EX 以毫秒級反應做出玩家的操作，筆者試玩完全沒有感覺到延遲，輕鬆做到同步連續快攻，玩過一兩次就能上手。

「人偶控制器」如皮帶般綁在腰上操作（陳錦洪 攝）

個人專屬 GANKER EX

GANKER EX 雖然是一買即玩，但仍為玩家保留了發揮創意的空間。剛買回來的 GANKER EX 可說是素組，玩家可以為它上色和加設裝設。GANKER EX 的比賽允許玩家用 3D 打印，製作出個人特色的武器，不局限只能使用官方附送的劍盾。說到比賽，工匠社 7 月就舉行了 Ganker Arena 官方賽事，當中也有不少參選者的武器非常有趣，而香港代表隊 Captain Dragon 更在錦標賽中勇奪季軍。

改造機械人也是這項活動有趣的部分

GANKER EX 和機械人電競比賽能否在香港大熱呢？

全面發展電競方向

電競發展如日中天，機械人電競也是其中一環，GANKER EX 就連同自己一套的規劃推出市埸，機械人身上有 7 個電子計分部分，內置壓力傳感器能感知真實力量，再計算出受到的傷害。玩家可以使用手機應用程式和機械人連接，實時觀看機械人的血量。被擊中得分位時，機身的燈效會產生改變，「人偶控制器」也會變出震動。同時，可以透過手機改變機械人的燈光顏色﹑移動速度和遊玩模式，高手向的「一擊必殺」令對戰更加刺激。