GANKER EX「人機一體」電競機械人試玩　毫秒反應打爆裝甲超激戰

知名的機械人格鬥比賽節目「BattleBots」,都已經舉行了 11 年,雖然節目收線高企,而且很多人都有一個「機械人夢」,但礙於製作機械人的門檻太高(技巧和資金),大家都只能「遠觀不可褻玩」。GJS 工匠社就突破了這一個框架,還原他們對機械人的概念,推出 GANKER EX 「人機一體」技術的競技格鬥機械人,筆者就和大家試玩一下 GANKER EX,看看能否滿足大家的「機械人夢」。

GANKER EX 機械人

「BattleBots」參賽的機械人,大多只是「機械」,而不是「機械人」,他們都因為操作性而放棄了人型設計。不過 GANKER EX 就保留了經典人型的概念,同時考慮到操作性,以四個全向輪代替兩足,令 GANKER EX 可以急速移動和轉向。筆者最喜歡的是骨架盔甲設計,能快速裝卸和改造,全程無需螺絲,買回來只要簡單安裝就可以即刻遊玩。而且骨架盔甲在戰鬥中能被「破壞」,猛烈的攻擊能打飛對手的盔甲,令戰鬥的視覺效果和氣氛更加高漲。

GANKER EX「人機一體」電競機械人,於8月6正式在港發售,建議零售價為港幣2,398元(陳錦洪 攝)

人偶控制器突破傳統操作桿

傳統的機械人都是使用操作桿和按扭控制,就算是有大量遊戲經驗的玩家,也未必容易上手。GANKER EX 即使用「人偶控制器」,仿人體雙手的設計,把控制「動作化」,減少使用按扭,令操控簡易順暢。用家操作「人偶控制器」的「雙臂」,GANKER EX 的關節也會跟住重現。玩家只要扭動腰部,機械人也會同步扭轉方向,移動就使用操作桿移動。GANKER EX 用 5G-WiFi 無線連接「人偶控制器」,還採用了「空間定位技術」,GANKER EX 以毫秒級反應做出玩家的操作,筆者試玩完全沒有感覺到延遲,輕鬆做到同步連續快攻,玩過一兩次就能上手。

「人偶控制器」如皮帶般綁在腰上操作(陳錦洪 攝)

個人專屬 GANKER EX

GANKER EX 雖然是一買即玩,但仍為玩家保留了發揮創意的空間。剛買回來的 GANKER EX 可說是素組,玩家可以為它上色和加設裝設。GANKER EX 的比賽允許玩家用 3D 打印,製作出個人特色的武器,不局限只能使用官方附送的劍盾。說到比賽,工匠社 7 月就舉行了 Ganker Arena 官方賽事,當中也有不少參選者的武器非常有趣,而香港代表隊 Captain Dragon 更在錦標賽中勇奪季軍。

改造機械人也是這項活動有趣的部分

GANKER EX 和機械人電競比賽能否在香港大熱呢?

全面發展電競方向

電競發展如日中天,機械人電競也是其中一環,GANKER EX 就連同自己一套的規劃推出市埸,機械人身上有 7 個電子計分部分,內置壓力傳感器能感知真實力量,再計算出受到的傷害。玩家可以使用手機應用程式和機械人連接,實時觀看機械人的血量。被擊中得分位時,機身的燈效會產生改變,「人偶控制器」也會變出震動。同時,可以透過手機改變機械人的燈光顏色﹑移動速度和遊玩模式,高手向的「一擊必殺」令對戰更加刺激。