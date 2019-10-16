英雄聯盟LoL卡牌遊戲《符文大地傳說》登埸！或超越《爐石戰記》

全球大熱 moba 遊戲《英雄聯盟》（《League of Legends》／LoL）迎來 10 周年盛事，除了正在開打的 S9 世界賽外，Riot Games 也打算在這年大展拳腳。第一浪攻勢就是 LoL 主題的全新卡牌遊戲《符文大地傳說》（《League of Rune Terra》)，在暴雪和《爐石戰記》低迷的現在，此消彼長，Riot Games 出卡牌遊戲實在是漂亮的一著。

《符文大地傳說》玩法介紹

Riot Games 推出新遊戲，又怎會放棄《英雄聯盟 LoL》這個強大的 IP。《符文大地傳說》卡牌遊戲即使和《英雄聯盟 LoL》玩法完全不同，但卡牌設計仍使用《英雄聯盟 LoL》的背景和角色。《英雄聯盟 LoL》10 周年發佈會中，玩家可以看到「犽宿」卡的設計是參考了角色本來的技能和定位，因此《英雄聯盟 LoL》玩家應會更易上手《符文大地傳說》。筆者覺得最興奮的是，卡牌的美術設計非常高質，要知道卡牌遊戲除了戰略性要夠高外，卡面的圖畫也是極重要的一環。

清晰簡潔的介面（官方圖片）

+ 8 + 7 + 6

《符文大地傳說》的玩法，可說是玩家們最熟悉的卡牌遊戲基本思維，玩家要考慮出牌的「消費」﹑埸地 最多 5 卡位的限制﹑以及玩家的生命值（《符文大地傳說》改用 moba 遊戲經典的守護塔血量）。目前《符文大地傳說》以六個主要區域為特色，分別是蒂瑪西亞、諾克薩斯、愛歐尼亞、皮爾托福&佐恩、弗雷爾卓德，以及闇影島，並以總共24位英雄為核心（每個區域各有四位英雄），玩家將分別使用打法截然不同的角色互相較勁。以《英雄聯盟 LoL》角色池的深度看，以及獨特的全英雄進化機制，《符文大地傳說》的發展相當可觀。

+ 2

佛心抽卡機制

Riot Games 表示：「《符文大地傳說》的開發團隊成員都是卡牌遊戲的鐵粉，所以我們深知這類遊戲的問題，例如：傾家蕩產不斷課金、太多隨機的變數，甚至重複看到玩家使用相同的牌組。」因此，《符文大地傳說》的玩家可透過多種方式取得卡牌，不只有瘋狂課金抽卡，讓玩家能用遊戲中贏來或購入的貨幣，直接購買想要的卡牌。

Riot Games 提供很多免費方法，令玩家不用課金抽卡（官方圖片）

改朝換代

現在最紅的卡牌遊戲，必數《爐石戰記》，但近日暴雪和 Bliztchung 的事件，出現杯葛暴雪的情況，《爐石戰記》的熱潮進一步減退。玩家們現正尋求一隻可以代替的遊戲，Riot Games 的《符文大地傳說》可說是在最好的環境下登埸。《符文大地傳說》預計會在 2020 上半年推出，平台為 PC，喜歡玩《英雄聯盟 LoL》或卡牌遊戲的玩家千萬不要錯過。

5 天搶先試玩

如果大家也想搶先玩到《符文大地傳說》，就要留意「獨家搶先遊玩」活動。預先註冊的玩家有機會在接下來的 5 天內搶先一睹 PC 版的精彩內容。獨家搶先遊玩將從即日起（16 日）開放至 10 月 21 日的早上 10 點為止。

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