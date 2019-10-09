【CoD MW】倫敦試玩活動玩後感 2V2模式意外刺激有趣

遊戲動漫
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【Cod MW】《Call of Duty: Modern Warfare》（2019）將於10月25日推出，官方亦隆重其事接連舉辦多個宣傳活動，宅民黨有幸獲邀參加剛於倫敦舉行的試玩會，以下為大家送上實地試玩報告。

活動現場報導及花絮可到下文查看：

【CoD MW】英國直擊！倫敦試玩活動公屋恆仔現場報告

試玩方面，雖然會場的版本可玩到多個模式，但受人數和時間所限，恆仔只有試了2V2「Gunfight」模式。此模式採用回合制，打倒所有敵人便算嬴下該回合，先嬴6個回合的隊伍獲勝。每個回合皆設有時限（當相短，體感1分鐘），超過時限後便可以搶旗方式獲勝，換句話說打倒敵人不是唯一獲勝方式。

此模式一大特點是每隔數個回合後將會更變玩家的武器配置（所有玩家的配置均相同），步槍、自動步槍、手槍、散彈以至火箭炮等不同武器都會登場，因此可以說對不同槍械都能熟練運用的玩家更有優勢，習慣「一槍走天涯」就比較不利了。

最近最流行的射擊遊戲模式當然是「食雞」Battle-royale（如Fortnite、Apex Legends等）了，沒想到2V2竟然也相當有趣！2V2不單講求反應和個人技術，也十分著重戰術以及和戰友的默契。在2V2之下，若能先擊倒一個敵人自然就有極大優勢；若能先掌握對方位置，和隊友配合夾擊或伏擊落單的敵人，成功的話便能取得先機。相對地若自己一個人強行衝出去的話很易被捕捉到位置然後慘死，但若果衝的時機正確，也有可能殺出一條血路。

若不想被逐個擊破，也可以選擇兩個人以緊密陣形前進或龜縮不出，但這樣便可能會輸搶旗，或者被手榴彈、閃光彈等戰術武器一網打盡。總言之，雖然只是2V2四個人的戰鬥，但是戰況和戰術卻可以千變萬化。如何在瞬息萬變的戰場裡，「電光火石」之間作出正確判斷就是取勝關鍵了。

即使自己已經殘血或是隊友被打倒也不要放棄，只要搶旗就有機會一發逆轉。

今次CoD Modern Warfare除了戰役模式和多人連線外，遊戲畫面也是一大賣點；在活動中，Taylor Kurosaki說明了遊戲採用了多種技術以確保畫面質素；雖然在刺激的槍戰中玩家未必能分神仔細欣賞遊戲畫面，但在激戰前後的剎那喘息空間，玩家的注意力回到附近環境時，畫面表現就十分重要了。而Cod MW的畫面亦確實十分出色，光影、材質、水面反射等全部十分細緻，當玩家在移動時發現光線和水面反射都會跟隨玩家位置而反應，貼圖材質即使在玩家靠近物件時也不會「拉爆」仍然維持質感。不過個人最喜歡的地方還是開槍時的反動，做得非常好，加上DUALSHOCK的震動效果，手感極佳。

水面倒影全部即時運算隨視點變動、靠近場景也能清楚看到石屎或木材等不同材質和紋路，是其中一個頗深刻的地方。

01宅民黨 https://www.youtube.com/watch?v=KDGMU6sdVBE
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