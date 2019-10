【CoD MW】英國倫敦活動訪問 演員、監督大談製作期間各種趣事

【Cod MW】《Call of Duty: Modern Warfare》(2019)將於10月25日推出,官方亦隆重其事接連舉辦多個宣傳活動,宅民黨有幸獲邀參加剛於倫敦舉行的試玩會及訪問環節,以下為大家送上訪問內容擇要。

Barry Sloane (飾演Captain Price)

問:無疑Captain Price是個非常有魅力的角色,請問你自己最喜歡這個角色什麼地方呢?

嗯...我個人十分喜歡他有話直說、直指本心;他知道自己想要什麼,也不會讓任何東西阻止自己;不要嘗試擋在他前面,因為他一定會越過你。同時因為他一部份的工作性質,會令人禁不住想要和他結伴而行,上刀山落油鑊。(筆者:對,有一處印象很深刻是在Trailer中Captain Price說「You draw the line wherever you need」,很酷,很能代表Captain Price)這是肯定的。

Barry Sloane

問:在不劇透的情況下,可否分享一下你最愛的台詞?

剛才提到的那句就很好了,另外我也很喜歡「At the end of the day, someone has to make the bad guys afraid of the dark」(在最後,我們還是需要有人去令那些壞人怕黑),你懂的,這真是不錯的一句。還有就是「If you can't identify the target, you are the target.」(如果你無法辦認出目標,你就會變成(敵人的)目標),這句台詞很能代表Modern Warfare的神髓。不過你懂的,Captain Price幾乎每一句台詞都是名言,實在很難選一句最喜歡的呢。

動作捕捉拍攝場景

問:今次飾演Captain Price,有什麼特別難忘的事情或經歷嗎?

嗯,在第一天拍攝CoD MW的story trailer時,我拿著槍站著擺好姿態,造型上Captain Price叼著雪茄,於是劇組就遞了一枝給我,那是我人生中第一次接觸雪茄。還有最深刻的就是在拍攝遊戲包裝盒封面用的照片時,我要粘上假鬍子、穿上整套costume、拿好武器,這是我首次如此真正地認識到,噢,我就是Captain Price!為何這麼說呢,因為在動作捕捉時,我需要穿上整套動作捕捉用的服裝,就連鬍子也要剃掉(以便捕捉表情),所以拍攝過程中都不像拍封面那時那麼有真實感。這樣說起來,我大概是Cosplay Captain Price的最佳人選了。

Captain Price

Elliot Knight(飾演Sgt. Kyle Garrick)以及Claudia Doumit(飾演Farah Karim)

問:請問兩位是不是第一次從事電子遊戲的動作捕捉?有什麼感覺呢?

Elliot:動作捕捉和一般的拍攝很不同,需要穿上專用服裝、在空蕩的攝影棚中拍攝,和拍攝電視劇等設置好服裝、佈景的場地不同,需要更加代入角色之中來演繹。有點意外的是當適應這些差別之後,就和平常演出沒有太大分別,同樣是在演出我的角色。還有就是拍攝完成後當發現自己真的變成了遊戲中的一個角色,在遊戲中動起來時感覺很奇妙,是一次十分愉快的經歷。

Claudia:我是首次參與和電子遊戲有關的工作,除了所有東西都很新鮮外,最難忘的一點是所有人就像個大家庭一樣,每日開拍之前都很期待在studio再見到每一位演員和工作人員,期待今日要拍攝的內容。

左:Elliot Knight/右:Claudia Doumit(中:記者)

問:作為現代文明社會的人,戰爭或軍事行動等等都離我們相當遠,在演出CoD MW之後,有沒有改變你們對戰爭的印象或看法?

Elliot:噢!這真是一個很好的問題。嗯...我想大家都有看了剛剛的「Operation Clean House」影片吧?整個關卡設計得非常好,像真度也很高,讓人很入戲,但同時也令人很不舒服;而它應該令人不舒服!所謂的軍事行動就是這個樣子,那樣地理性而殘酷。但同時也像剛才提到的台詞一樣,「We get dirty and the world stays clean.」總需要有人去做骯髒的工作,而這些也會在Captain Price和Kyle的劇情中提到。

Claudia:嗯,我覺得最大得著知,我知道了原來世界有這樣的一面,知道了原來世界有些地方是行著那樣的規則、那樣地運作。

問:可以問問你們最喜歡的台詞是哪一句嗎?

Elliot:我是第一次被人問這個問題耶!我的話應該是這個。(Claudia:你想演出來嗎?)當然啦!(清喉嚨)(以彷Captain Price的低沉聲音說出)「We get dirty and the world stays clean. That's the mission.」(全場鼓掌)。這句雖然不是我的台詞,不過在情節上是Captain Price對著Kyle說的,我很喜歡這句台詞很有力量和感染力。Claudia你呢?

Claudia:剛才那句我也很喜歡啊~另外我也喜歡(突然入戲,以story trailer中的那一幕的表情說出)「If you stay we can help you. But if you stay, you fight.」

If you stay we can help you. But if you stay, you fight.

遊戲劇情總監(Narrative Director)Taylor Kurosaki:

問:由Captain Price到另外兩位主要角色Farah Karim以及Sgt. Kyle Garrick,選角都非常之出色,三位演員都極有魅力也很符合角色需要,請問團隊是如何找到這些演員的呢?

我們有一個龐大的篩選團隊以及一個非常優秀的選角總監。我會先寫各角色的介紹及背景,然後那位選角總監便會反問我、和我討論這個角色的各個細節,然後她和她的團隊就會物色合適的演員。接下來就會進行試鏡,我們就每個角色都和約50位演員進行了試鏡,而我自己也是每一場試鏡都在場。而選擇演員不單是看演技,也看他們本身的才情和個性,你可以看到演員們都是些可愛又有趣的傢伙;因為我覺得我名義上是總監,實際上更像是在籌辦派對,我找來一班我相信會相處得很不錯的人,然後大家一同享受快樂的時光。當大家都在愉快的環境中工作時,就能自然而然地完成演出。

Taylor Kurosaki

問:這問題我也問過三位演員的,就是你最喜愛的台詞是什麼呢?

嗯...我試試想一個我猜他們三位不會選的...嗯,我喜歡「We get dirty and the world stays clean. That's the mission.」。因為這一句總結了這些戰士的職責,以及他們所背負的東西。這句話是Captain Price對Kyle說的,指我們的手、我們的靈魂可能都會變髒,但那是我們工作,也是必須完成的工作,好使這個世界不會沾污。

問:Captain Price是個非常受歡迎的角色,而今次Modern Warfare進行軟重啟,可以說也是將Captain Price重新塑造一次,請問你對這個重新塑造的過程有什麼感覺呢?新和舊的Captain Price又有什麼不同呢?

最主要當然是外觀和聲音都不同了,現在他是Barry的模樣和聲音。而依然相同的則是角色的精神:Captain Price有很高尚的情操,但同時他也不怕用一些骯髒手段來達到自己的目的;在這點上新舊Captain Price是相同的。我們也許可以找一個外觀最接近原Captain Price的演員出演動作捕捉、再找一個聲線最相似的配音員來聲演,但我從來不支持這個方向;因為若然我完全按著原作重新製作,那我最多也就只能做到和原作一樣好,而不能做出新的、更進一步、更好的東西。

問:今次會否像原作那樣一樣推出三部曲呢?

可能的話我當然想做啦!