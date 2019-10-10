【CoD MW】英國倫敦活動訪問 演員、監督大談製作期間各種趣事

【Cod MW】《Call of Duty: Modern Warfare》（2019）將於10月25日推出，官方亦隆重其事接連舉辦多個宣傳活動，宅民黨有幸獲邀參加剛於倫敦舉行的試玩會及訪問環節，以下為大家送上訪問內容擇要。

Barry Sloane （飾演Captain Price）

問：無疑Captain Price是個非常有魅力的角色，請問你自己最喜歡這個角色什麼地方呢？

嗯...我個人十分喜歡他有話直說、直指本心；他知道自己想要什麼，也不會讓任何東西阻止自己；不要嘗試擋在他前面，因為他一定會越過你。同時因為他一部份的工作性質，會令人禁不住想要和他結伴而行，上刀山落油鑊。（筆者：對，有一處印象很深刻是在Trailer中Captain Price說「You draw the line wherever you need」，很酷，很能代表Captain Price）這是肯定的。

Barry Sloane

問：在不劇透的情況下，可否分享一下你最愛的台詞？

剛才提到的那句就很好了，另外我也很喜歡「At the end of the day, someone has to make the bad guys afraid of the dark」（在最後，我們還是需要有人去令那些壞人怕黑），你懂的，這真是不錯的一句。還有就是「If you can't identify the target, you are the target.」（如果你無法辦認出目標，你就會變成（敵人的）目標），這句台詞很能代表Modern Warfare的神髓。不過你懂的，Captain Price幾乎每一句台詞都是名言，實在很難選一句最喜歡的呢。

動作捕捉拍攝場景

問：今次飾演Captain Price，有什麼特別難忘的事情或經歷嗎？

嗯，在第一天拍攝CoD MW的story trailer時，我拿著槍站著擺好姿態，造型上Captain Price叼著雪茄，於是劇組就遞了一枝給我，那是我人生中第一次接觸雪茄。還有最深刻的就是在拍攝遊戲包裝盒封面用的照片時，我要粘上假鬍子、穿上整套costume、拿好武器，這是我首次如此真正地認識到，噢，我就是Captain Price！為何這麼說呢，因為在動作捕捉時，我需要穿上整套動作捕捉用的服裝，就連鬍子也要剃掉（以便捕捉表情），所以拍攝過程中都不像拍封面那時那麼有真實感。這樣說起來，我大概是Cosplay Captain Price的最佳人選了。

Captain Price

Elliot Knight（飾演Sgt. Kyle Garrick）以及Claudia Doumit（飾演Farah Karim）

問：請問兩位是不是第一次從事電子遊戲的動作捕捉？有什麼感覺呢？

Elliot：動作捕捉和一般的拍攝很不同，需要穿上專用服裝、在空蕩的攝影棚中拍攝，和拍攝電視劇等設置好服裝、佈景的場地不同，需要更加代入角色之中來演繹。有點意外的是當適應這些差別之後，就和平常演出沒有太大分別，同樣是在演出我的角色。還有就是拍攝完成後當發現自己真的變成了遊戲中的一個角色，在遊戲中動起來時感覺很奇妙，是一次十分愉快的經歷。

Claudia：我是首次參與和電子遊戲有關的工作，除了所有東西都很新鮮外，最難忘的一點是所有人就像個大家庭一樣，每日開拍之前都很期待在studio再見到每一位演員和工作人員，期待今日要拍攝的內容。

左：Elliot Knight／右：Claudia Doumit（中：記者）

問：作為現代文明社會的人，戰爭或軍事行動等等都離我們相當遠，在演出CoD MW之後，有沒有改變你們對戰爭的印象或看法？

Elliot：噢！這真是一個很好的問題。嗯...我想大家都有看了剛剛的「Operation Clean House」影片吧？整個關卡設計得非常好，像真度也很高，讓人很入戲，但同時也令人很不舒服；而它應該令人不舒服！所謂的軍事行動就是這個樣子，那樣地理性而殘酷。但同時也像剛才提到的台詞一樣，「We get dirty and the world stays clean.」總需要有人去做骯髒的工作，而這些也會在Captain Price和Kyle的劇情中提到。

Claudia：嗯，我覺得最大得著知，我知道了原來世界有這樣的一面，知道了原來世界有些地方是行著那樣的規則、那樣地運作。

問：可以問問你們最喜歡的台詞是哪一句嗎？

Elliot：我是第一次被人問這個問題耶！我的話應該是這個。（Claudia：你想演出來嗎？）當然啦！（清喉嚨）（以彷Captain Price的低沉聲音說出）「We get dirty and the world stays clean. That's the mission.」（全場鼓掌）。這句雖然不是我的台詞，不過在情節上是Captain Price對著Kyle說的，我很喜歡這句台詞很有力量和感染力。Claudia你呢？

Claudia：剛才那句我也很喜歡啊～另外我也喜歡（突然入戲，以story trailer中的那一幕的表情說出）「If you stay we can help you. But if you stay, you fight.」

If you stay we can help you. But if you stay, you fight.

遊戲劇情總監（Narrative Director）Taylor Kurosaki：

問：由Captain Price到另外兩位主要角色Farah Karim以及Sgt. Kyle Garrick，選角都非常之出色，三位演員都極有魅力也很符合角色需要，請問團隊是如何找到這些演員的呢？

我們有一個龐大的篩選團隊以及一個非常優秀的選角總監。我會先寫各角色的介紹及背景，然後那位選角總監便會反問我、和我討論這個角色的各個細節，然後她和她的團隊就會物色合適的演員。接下來就會進行試鏡，我們就每個角色都和約50位演員進行了試鏡，而我自己也是每一場試鏡都在場。而選擇演員不單是看演技，也看他們本身的才情和個性，你可以看到演員們都是些可愛又有趣的傢伙；因為我覺得我名義上是總監，實際上更像是在籌辦派對，我找來一班我相信會相處得很不錯的人，然後大家一同享受快樂的時光。當大家都在愉快的環境中工作時，就能自然而然地完成演出。

Taylor Kurosaki

問：這問題我也問過三位演員的，就是你最喜愛的台詞是什麼呢？

嗯...我試試想一個我猜他們三位不會選的...嗯，我喜歡「We get dirty and the world stays clean. That's the mission.」。因為這一句總結了這些戰士的職責，以及他們所背負的東西。這句話是Captain Price對Kyle說的，指我們的手、我們的靈魂可能都會變髒，但那是我們工作，也是必須完成的工作，好使這個世界不會沾污。

問：Captain Price是個非常受歡迎的角色，而今次Modern Warfare進行軟重啟，可以說也是將Captain Price重新塑造一次，請問你對這個重新塑造的過程有什麼感覺呢？新和舊的Captain Price又有什麼不同呢？

最主要當然是外觀和聲音都不同了，現在他是Barry的模樣和聲音。而依然相同的則是角色的精神：Captain Price有很高尚的情操，但同時他也不怕用一些骯髒手段來達到自己的目的；在這點上新舊Captain Price是相同的。我們也許可以找一個外觀最接近原Captain Price的演員出演動作捕捉、再找一個聲線最相似的配音員來聲演，但我從來不支持這個方向；因為若然我完全按著原作重新製作，那我最多也就只能做到和原作一樣好，而不能做出新的、更進一步、更好的東西。

問：今次會否像原作那樣一樣推出三部曲呢？

可能的話我當然想做啦！