《Call of Duty Modern Warfare》評測：單人故事劇情、節奏滿分

作為系列的重啟作,《Call of Duty:Modern Warfare》(CoD:MW/決勝時刻:現代戰爭)終於回到現代戰爭上。這一類戰爭 FPS 遊戲,筆者很多時都是先細味故事模式,再拋開一切到上線瘋狂對戰。如果是《Call of Duty》的老玩家,在預告中見到 Price 出埸應該已經非常興奮,亦因此令不少玩家期待今集故事模式。筆者用了大約 5 小時,一氣呵成玩完整個故事模式,只能說《Call of Duty:Modern Warfare》真的沒有辜負那些經典的角色。