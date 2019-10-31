《Call of Duty Modern Warfare》評測：單人故事劇情、節奏滿分

遊戲動漫
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作為系列的重啟作，《Call of Duty：Modern Warfare》（CoD:MW／決勝時刻：現代戰爭）終於回到現代戰爭上。這一類戰爭 FPS 遊戲，筆者很多時都是先細味故事模式，再拋開一切到上線瘋狂對戰。如果是《Call of Duty》的老玩家，在預告中見到 Price 出埸應該已經非常興奮，亦因此令不少玩家期待今集故事模式。筆者用了大約 5 小時，一氣呵成玩完整個故事模式，只能說《Call of Duty：Modern Warfare》真的沒有辜負那些經典的角色。

劇情緊湊　張力十足

《Call of Duty：Modern Warfare》的故事模式，講述第三世界國家的人，被夾在英﹑美﹑俄之中，故事圍繞著化學武器（毒氣）的爭奪間。玩家會扮演 Alex 和 Kyle，穿梭不同的戰埸，了解化學武器爭奪戰的幕後黑手。在強大國家的壓迫下，烏茲斯坦人為了自己的家園被迫走上戰埸，自由戰士和恐怖份子的身份，就在不同的立埸下模糊不清。玩家可以透過 Alex 的經歷了解到現代戰爭下，戰火中的市民受到迫害及虐待的沈重畫面，現在玩上來的確有另一層滋味。和之前的系列相比，《Call of Duty：Modern Warfare》故事上明顯有重啟和跳出框架的感覺，玩家不淨只看到大戰役。

每個任務開始都有一個電影般的 Cutscene（遊戲截圖）

反映出戰爭中，人民所經歷的苦況（遊戲截圖）

真正的現代戰爭

《Call of Duty：Modern Warfare》今集真的對得起現代戰爭的主題，遊戲的節奏﹑戰埸設計﹑武器都能令玩家確實感受到身處現代的時空，而又不會過火的變成未來大戰。現代戰爭已不是人數＝一切，劇情會帶玩家透過不同的戰術﹑情報和科技，達到戰爭目的。例如其中一章，Kyle 會利用到預告片出現過的夜視鏡，在英國一橦房子中偷襲敵人。或如 Alex 在對戰俄羅斯軍隊時，大量使用無人機炸毀敵人的高塔和直昇機。玩家不只是穿梭在廣大的而荒蕪的戰埸上，有時更會走到倫敦街頭對付恐怖份子。

戰鬥節奏控制出色

說完劇情，另一個重點就是戰鬥系統。《Call of Duty：Modern Warfare》的戰鬥最出色的地方，筆者認為是節奏的設計，遊玩困難或以上難度時，玩家不能在戰埸上亂衝，要跟從團隊的陣容推進。能令玩家體會到戰埸上每一個都是小人物的感覺，必須留意戰埸資訊和小心行動，生命在一個錯誤下就能消逝。戰鬥系統也有明顯的進步，如加入了可調整發射模式﹑瞄準時上彈和開門力度控制。筆者十分喜歡破門的迫力，很有一種小時候對特種步隊進入室內的快感。

缺點也在戰鬥中

《Call of Duty：Modern Warfare》令筆者失望，或覺得有點不順的地方，就是架槍的動作。當玩家靠近掩體時，要先瞄準再按 R3，才可以成功架槍，步驟比其他 FPS 遊戲複雜。而且，架槍後瞄準的角度是定死的，不能做到架槍快速射擊敵人，每次都要慢慢把準星從新拉到敵人身上，令人不太想使用這功能。

架槍步驟太複雜，準星移動太慢，用上手不順暢（遊戲截圖）

總結：淨玩故事都夠（上網睇也可）

現時，很多人都喜歡看別人打機，多於自己遊玩。可能有不少人因為各種原因，決定不買《Call of Duty：Modern Warfare》遊玩，但今集的故事模式的確非常引人入勝，CoD 粉絲就算不買來玩，也可以上網看別人的通關影片，在遊戲中能夠回憶起不少 CoD 的美好時光。

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