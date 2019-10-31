開箱試玩 Bandai 高達 Gundam Universe 第2彈完成品：巴巴托司／死神高達／獨角獸2號機報喪女妖 3款FIGURE。

Gundam Universe figure 第04至06號剛於市面發售。各售價約$130（鍾世傑 攝）

高達巴巴托司．線條惡辣威武

高達巴巴托司是今次3隻Gundam Universe figure中的重點，它的頭部立體層次、面部分色出眾，一雙肩甲夠大片，尤其喜歡它的胸部、背包、裙甲、膝蓋都菱角分明，就是不夠流線型，反而重現出動畫內由大張正己繪畫、巴巴托司邪惡粗暴的形像，加上兩把上了「消光灰」、頗具質感的大劍及「燒豬叉」，令巴巴更加威武。

Gundam Universe 高達巴巴托司成功做出原作動畫內粗線條邪氣形象。（鍾世傑 攝）

可動方面，多得巴巴半露甲架的原設定，玩具的頭、腰、手、腳關節活動能力極高。唯前裙甲阻礙腳部提起，巨型腳板紅／白／灰上色精美，但前後腳掌之間竟沒有可動關節，嚴重防礙擺姿態，大扣分。整體而言，因為《鐵血的孤兒》年期淺商品不多，比起有很多很多版本去比較的RX-78-2，有隻巴巴完成品給fans購買已經高興，沒有比較就沒有傷害，即使可動略遜，但外型仍算出色，即使「玩慣靚貨」的香港玩家，相信仍會樂意購買。

高達巴巴托司細節details圖輯（點圖放大）

+ 6 + 5 + 4

死神高達．忠於TV版形像

Gundam Universe 好揀不揀，為何會選擇大河原邦男設定，身型比例頗為老式的第1代TV版 Wing Gundam 的機體？有網民解釋，原來《W》是美國第1套正式播出的高達，TV版造型在歐美fans頗多，而GU這套美國玩具figure風格的系列，正是針對歐美市場開發的，故此第1彈就揀了飛翼高達，今輯就揀了死神高達。

Gundam Universe系列分色超強，身型較Robot魂重厚，立體感豐富，唯可動較弱。（鍾世傑 攝）

XXXG-01D Gundam Deathscythe figure 細節跟上色依舊出色，弱點是figure並無美化TV版的身型比例，當然不及EW版魔鬼翼死神般帥氣，且礙於要沿用GU系列的統一關節，雙腳可動性不算出色，但雙手活動能力還是過得去，但要小心拳頭是直接「啪」進手臂件，當中並無軟膠join，長期把玩，拿重型鐮刀的右拳頭會常常「轉來轉去」，建議在ball join上滴點AA膠增加磨擦力。

死神高達細節details圖輯（點圖放大）

+ 6 + 5 + 4

獨角獸2號機報喪女妖．靚色多細節 KA企之選

Gundam Universe上一彈的獨角獸高達的細節及粉紅色上色也不錯，百多元左右擺出來KA企其實也不太貴，唯推出後被不少玩家批評其可動性低，50蚊也不買。如果你很討厭上彈的獨角獸，可以直接skip了GU-05號「獨角獸2號機報喪女妖」，除了武器、頭部天線等細節，它們都是同一套模具製作，可動沒任何改良。

Gundam Universe 報喪女妖的金色精神感應框架上色夠sharp，大鉗武器夠霸氣。（鍾世傑 攝）

報喪女妖本身暗藍撞金的配色，本來就很難引人注目，好在其金邊上色頗搶眼，加了一點分數。武器方面，左手的大夾可以開合，跟右手炮一樣不能拆走，不過奇情在套件仍付有一隻握劍的左拳以及2支光束劍刃，用鉗仔手拿光束劍，其角度相當怪異，實在是多此一舉；如果兩件武器可以拆走，可玩性就高很多了。

獨角獸高達2號機報喪女妖 細節details圖輯（點圖放大）

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