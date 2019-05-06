《隻狼》Sekiro爆笑mod陸續推出 赤鬼變成史力加 白蛇變做小火車

遊戲動漫
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相信很多人都完成《隻狼》Sekiro攻略，在期待From Software和宮崎英家為大家送上DLC同時（有機會在下個月E3公布？），不妨先來看看網上各路神人製作的爆笑mod。

首先有由「Dropoff」和「Katalash」製作，將赤鬼變成史力加（Sherk）的mod。雖然兩者顏色一個紅一個綠完全相反，但意外地史力加的身型、模組、動作以及各種肢體攻擊都和赤鬼十分匹配，可以說是毫無違和（除了不像動畫中的史力加那麼身手靈活以外），看著史力加將玩家抓起然後狠狠摔到地上，有種說不出的喜感。

下載連接：https://www.nexusmods.com/sekiro/mods/276/

然後說到mod當然不會漏了大家最愛（?）的湯馬士小火車，之前也曾為大家介紹過在魔物獵人世界MHW中將滅盡龍替換成湯馬士小火車的mod；而在《隻狼》Sekiro之中就成為了葦名城白蛇霸主的化身，看著湯馬士小火車在半空中「漂浮」實在教人忍俊不禁。而這個mod最有趣的地方不單是替換了模組，連音效都一併改為小火車的呠呠聲，看著小火車呠呠聲地向玩家猛撞而來，效果實在超級爆笑，直接看影片就最能了解（以下記得打開聲音觀賞！）

下載地址：https://www.nexusmods.com/sekiro/mods/250

如果玩家在隻狼遇上困難，可以參看宅民黨製作的隻狼攻略：

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