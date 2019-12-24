Netflix 獵魔士 The Witcher S1 無劇透觀後感：遊戲黨必睇

Netflix 美劇《The Witcher》(獵魔士/巫師)第一季終於上架，此套身為機迷都認識的作品，用原著小說為劇本以高畫質重新演繹，由型男「超人」Henry Cavill擔當男主角傑洛特已是非常吸引，以下同大家分享一下觀後感：

從遊戲回到劇集 遊戲黨必睇

《The Witcher》獵魔士原作是波蘭小說大家都知，在經 CD Projekt Red 遊戲化後，於第三作《The Witcher 3: Wild Hunt》奪得 2015 年 The Game Awards 的年度最佳遊戲廣為機迷們認識，亦是不少機迷心中的神作。相信不少機迷都可能有玩過遊戲但卻沒有看過小說，但因為此劇集是由故事早期講起，加上遊戲的《3》其實是現時小說後的原創故事，所以兩者並沒有衝突，就算沒玩都可觀看。反之看完之後，或許會更想進一步看小說或玩回遊戲。

Witcher 的世界觀及設定是極為複雜的，在劇集中也沒有老土地逐一說明。如果你有玩 Witcher 遊戲的話，很多設定上的東西例如獵魔士技巧、天體交會、角色關係、國家觀、驚奇的法則等都能夠快速理解，反之未有認識的話，可能要看久一點，直到本季尾段才會知曉部份事情。但要注意是劇集也是使用中文版小說的翻譯，很多角色名和遊戲版完全不同，例如丹德里恩 = 亞斯克爾、葉奈法 = 葉妮芙、希里 = 奇莉、弗爾泰斯特 = 佛特斯特等。至於如果是小說黨，除了葉妮芙有新的著墨，以及部份舖排有變之外，整體主線都與小說一樣。但因為劇集化一定沒小說那樣豐富的細節，而且為了節奏一定會刪減內容，所以暫時放下小說，放開心情去看會比較享受到。

葉妮芙著墨很多，可以從另一角度看 Witcher 世界

三大角色時間線交錯

第一季八集的《The Witcher》除了最後兩集，其餘集數都採用了一個單元式故事、再加插一個長線分段式的故事來描述，而且很明確的表達三個主軸，利維亞的傑洛特、范格堡的葉妮芙，以及奇莉。在觀看時要理解不同角色是處身於不同時間線，如是者觀看時就會更易明白。這樣的安排除了讓角色描述不用太刻板，也在最後兩集來個小總結，個人覺得是頗有心思的。

Reddit 有人整理了劇集的時間線，有不明白可翻看 (@WitcherFlix)

《The Witcher》的另一特點就是夠狠、血腥、黑暗以及充滿巨大抉擇性的情節。加上作品原本中古世紀劍與魔法的舞台，以及下一刻不知誰人會死的橋段（假設你沒看小說），令人感到有點像《Game of Thrones》（權力遊戲），但兩者可以說是完全不同的東西。《The Witcher》比較著力於描寫微觀視點、世道險惡、奇幻魔法、獵妖怪(雖然不時失手)，較多搞笑對白、更加像打機RPG，亦更易令人代入Witcher的世界觀。

超人演 Geralt 舉手投足令人滿意

遊戲版我們大部份時間都是以傑洛特視點進行，間中有些是控制奇莉(希里)的部份。而來到劇集版，可視角度也變得更加豐富，片頭已經很像《Breaking Bad》（絕命毒師）那樣跳線描寫其他小事件，而葉妮芙線更能夠看到術士學校、公會權鬥等。至於我們的主角傑洛特，由「超人」Henry Cavill飾演。初時覺得好像有點太正氣，但看久了卻又令人滿意。他本身的帥氣度已經爆表，白髮加金黃色獵魔士貓眼更是超凡脫俗。雖然傑洛特經常無表情，但都有不少「蝦碌」的地方，例如被亞斯克爾嘲諷時，要用眉頭及眼神不滿的交戲，帶點笨拙又與 Henry 絕配。與葉妮芙的對手戲時，表情嚴肅卻又想色色的事情亦看到令人微笑。不過筆者最愛的是他間中那簡簡單單的悶「哼」一聲，不知為何總有很大的親切感。

在遊戲版也經典的入浴場面

其他角色方面，像是詩人亞斯克爾演得很生鬼、蒂莎婭入型入格等，大部份演員不算神演技，但也是平均以上。劇集的戰鬥場面亦不俗，殺得狠、特效表現出色，亦沒有拖泥帶水的感覺。至於可能有部份人關注的床戲方面，劇集版的裸露鏡頭都不少，有時還是大放送，沒什麼避忌。