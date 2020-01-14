Sony 連續兩年缺席 E3！預計 Sony 將獨立舉行 PS5 發布會

2020 最重要的遊戲界消息，必數 PS5 的推出。PS5 的部分規格﹑logo 等都已經在各個不同的展覽公開，亦預計會陸續推出。不過，SIE（索尼互動娛樂）向外媒透露，將不會出席 E3 2020，亦即是連續第二年缺席這個全球最矚目的遊戲展。

連續缺席 E3

SIE 在 1995 年首次參與 E3，並在此公布了影響至今的遊戲主機系列 PlayStation 的初代，之後就一直成為 E3 最重要的參展商。直至 E3 2019，SIE 突然宣佈不參與 E3，震撼全球的玩家。沒想到，SIE 在 PS5 發布年的重要時期，會選擇再次缺席 E3。以往每一款新主機，SIE 都會在 E3 中公布新機的重點，而今年的 E3 可能會沒有 PS5 的消息。

PlayStation 在 E3 2018 的展區（kotaku 圖片）

SIE 自家舉行 PS5 發布會

作為家用主機的龍頭，SIE 早已有能力自行舉辦主機發布會，正如前幾代的主機。因此，如無意外，今年 PS5 的重點發布也會由 SIE 獨立舉行。SIE 也同時表示，將會參與過百個活動，公開次世代主機 PS5 的資料﹑遊戲等。不過，想不到 SIE 會把 E3 排除在外。

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SIE 與 E3 道不同？

上年 E3 其實不只有 SIE 缺席，連 EA 都沒有出席 E3 的展前發表會，只聚焦在「EA Play」上。SIE 指出，E3 的展覽角度是面向同業，更似是商業展。不過 SIE 和 EA 都希望可以直接面對消費者，同時隨時代的改變，已經不太需要依賴 E3 為遊戲和產品宣傳，令 E3 的獨特地位逐漸減退。

今年全世界玩家的目光都必然是聚焦在 PS5 上，照現在的情況，E3 應該不太會有 PS5 主機的情報，換言之玩家對 E3 的期待又可能減低。另外，筆者估計 SIE 將會在 E3 展覽前公布 PS5 消息（PS4 是在 2013 年 2 月 20 日公布），即 6 月 9 日前，玩家們一起期待吧。

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資料來源：kotaku