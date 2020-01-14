新春限時激減！PS4 Pro減$700、PSVR減$1000！手掣、Game都再減

遊戲動漫
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農曆新年將至，難得有幾日假期留在家中盡情打機當然是最好，PlayStation亦十分識做地舉辦了一個新年傳媒預覽會，宣傳一連串的新年優惠。

香港PlayStation在今日（2020年1月13日）舉行的傳媒預覽會中公布了一系列新春優惠，包括有PS4及PS4 Pro主機（連MEGA PACK及bundle）、PSVR以及最低至99元的PS4遊戲特價。另外在優惠期間購買指定產品或滿指定金額，更可獲贈多羅貓（PS貓）造型的達摩公仔和利是封。已經是機主的話也不用失望，因為Dual Shock 4也有減價，如果因為去年玩Mon Hun（Monster Hunter）、隻狼等已經撳到隻手掣「虧虧地」，可以考慮趁有折扣換一隻新的。

購買任何PS4 Pro主機、PS4 Pro套裝或PS VR可獲贈「多樂貓賀年達磨公仔」或「黑樂貓賀年達磨公仔」；購買任何PlayStation產品滿港幣800元即可獲贈「多樂貓及黑樂貓金運利是封」乙套，數量有限，送完即止。

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對現有機主來說手掣減價是最實際

雖然可能你會說今年就要公布PS5了現在買PS4不是會很不划算嗎？容我很老實的說一句，如果是會等到現在這個時間減到這個價錢才來考慮買PS4的玩家，大概也不會首發就衝PS5，因此你現在買PS4也仍然會有一段時間讓你玩。所以說如果價錢合適又有合心水的遊戲，儘管可以買PS4~再者2020年PS4仍然有Cyberpunk 2077、仁王2、The Last of Us Part2等強檔大作推出，不用擔心沒遊戲玩。

優惠期由2020年1月17日起至2月2日。

PlayStation新春限時優惠官方公告

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