新春限時激減！PS4 Pro減$700、PSVR減$1000！手掣、Game都再減

農曆新年將至,難得有幾日假期留在家中盡情打機當然是最好,PlayStation亦十分識做地舉辦了一個新年傳媒預覽會,宣傳一連串的新年優惠。

香港PlayStation在今日(2020年1月13日)舉行的傳媒預覽會中公布了一系列新春優惠,包括有PS4及PS4 Pro主機(連MEGA PACK及bundle)、PSVR以及最低至99元的PS4遊戲特價。另外在優惠期間購買指定產品或滿指定金額,更可獲贈多羅貓(PS貓)造型的達摩公仔和利是封。已經是機主的話也不用失望,因為Dual Shock 4也有減價,如果因為去年玩Mon Hun(Monster Hunter)、隻狼等已經撳到隻手掣「虧虧地」,可以考慮趁有折扣換一隻新的。

購買任何PS4 Pro主機、PS4 Pro套裝或PS VR可獲贈「多樂貓賀年達磨公仔」或「黑樂貓賀年達磨公仔」;購買任何PlayStation產品滿港幣800元即可獲贈「多樂貓及黑樂貓金運利是封」乙套,數量有限,送完即止。

↓↓↓點下圖放大其他優惠詳情↓↓↓

對現有機主來說手掣減價是最實際

雖然可能你會說今年就要公布PS5了現在買PS4不是會很不划算嗎?容我很老實的說一句,如果是會等到現在這個時間減到這個價錢才來考慮買PS4的玩家,大概也不會首發就衝PS5,因此你現在買PS4也仍然會有一段時間讓你玩。所以說如果價錢合適又有合心水的遊戲,儘管可以買PS4~再者2020年PS4仍然有Cyberpunk 2077、仁王2、The Last of Us Part2等強檔大作推出,不用擔心沒遊戲玩。

優惠期由2020年1月17日起至2月2日。

PlayStation新春限時優惠官方公告