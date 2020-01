ACG界致敬高比　井上雄彥都向Kobe Bryant作最後告別

高比拜仁(Kobe Bryant)的影響力不止於籃球迷,還有熱愛籃球遊戲的玩家及動漫迷,不管是日玩夜玩《NBA2K》還是翻看了數百次《男兒當入樽》的你,對於Kobe的忽然離世都必會感到非常哀傷。Kobe的魅力,早從1996年出道開始,於二十多年間遍佈一整個世代。(文:永高/編:胡劍威)

90年代得天獨厚受機迷歡迎

很多人只知道《NBA2K》系列曾以Kobe作封面,卻不知道早在90年代便已經有Kobe的遊戲,而且更不是只封面,而是以他命名及當主角。這款遊戲名為《Kobe Bryant in NBA Courtside》,1998年於N64上推出。值得留意的是Kobe於1996年出道,不足兩年已經有冠名的遊戲,可見其得天獨厚的受歡迎程度。

《Kobe Bryant in NBA Courtside》在1998年於N64上推出。

以他為名的《Kobe Bryant in NBA Courtside》

遊戲中玩家操縱著Kobe以至其他球員進行比賽,雖然沒有今時今日仔細的數據,也沒可能模仿出Kobe Fadeaway等Iconic動作,但在當時來說算是製作非常認真的作品,不失比賽時的刺激感,因此推出後頗受歡迎,更於一年後推出續作《NBA Courtside 2: Featuring Kobe Bryant》,而且平台更擴增至GBC、PS和PC。

很難認出Kobe的《NBA 3 On 3 Featuring Kobe Bryant》

說起GBC,還有一款《NBA 3 On 3 Featuring Kobe Bryant》,不過基於GBC質素你很難認出哪一個是Kobe,但在當年《NBA JAM》也只有兩個人來說,GBC遊戲有三個人已經算叻豬,起碼傳球多點變化。之後《NBA Courtside》也在2002年推出第三作,不過已經沒有了以他命名,只叫作《NBA Courtside 2002》,不過封面依然是我們熟悉的Kobe。

《NBA 3 On 3 Featuring Kobe Bryant》基於GBC質素你很難認出哪一個是Kobe。

獲官方授權SCE《NBA 07》

很多人都以為開發籃球遊戲只有EA Sports跟2K Sports兩間公司,其實SONY也非常進取地試過。當年為了要確保PS2穩佔主機市場地位,SCE曾於2006年推出《NBA 07》,並由Kobe Bryant擔任封面,這是NBA官方授權的遊戲,以2006-2007賽季球隊隊員名單為數據,而且更對應網路功能,玩家每周可免費下載五場比賽,非常緊貼真實。遊戲中除了常規賽和季後賽,更有全明星賽、三分大賽等多種迷你遊戲,不過因為SCE過往並不擅長體育遊戲,在缺乏經驗和技術下遊戲性只屬平平,不過都頗受歡迎,後來更在PS3推出Full HD版。

最廣為人知的《NBA 2K10》

因為Kobe人氣一直有增無減,各大廠推出的籃球遊戲均找他來代言,包括上述的《NBA 07: Featuring the Life Vol. 2》以及《NBA 09: The Inside》,但要數最廣為人知以Kobe作封面的遊戲,一定非《NBA 2K10》莫屬!當年《2K》系列的遊戲質素已經遠超同行,其中最能體現的是球員面容以及其招牌動作,Kobe及其他球員的頭髮顏色、眼睛轉動、投籃動作、甚至是爭波表情變化都極精細,因此《2K10》也可算是最多人玩的一款以Kobe作封面遊戲。

《NBA 2K10》中球員頭髮顏色、眼睛轉動、投籃動作、甚至是爭波表情變化都變得精細。

《2K17》推出傳奇珍藏版

之後一直到了《2K17》,遊戲本身是以Paul George作封面,直至《2K17》推出傳奇珍藏版,以紀念兩度獲選封面、六度在系列為個人分數最高分的球星(《2K5》、《2K7》、《2K8》、《2K9》、《2K10》、2K11》,其中兩度獲99分)。同時,這是系列剛好推出的第十年作品,找來剛好在2016賽季退役的Kobe Bryant作《2K17: Legend Edition》封面,可說是天作之合。實體版更送Kobe海報及交易卡牌,在今天更顯彌足珍貴。

盼望《NBA 2K21》再成封面

Kobe離開我們後,《NBA 2K》官方Twitter發布悼念聲明,內容為:「RIP to a Legend. Thank you for your many contributions on and off the court. You are greatly missed」(願傳奇安息,感謝您在場內外的貢獻,我們非常想念您)。《NBA2K》社群亦發起悼念,除了穿上Kobe的球衣,亦封信希望《NBA 2K21》再度成為封面球星,以表達最後的敬意。

《Call of Duty: Black Ops》廣告「不吉利」

除了籃球遊戲,2010年Kobe也曾為《Call of Duty: Black Ops》拍攝真人廣告,當時他手上所持的槍寫有他綽號「Mamba」,不過同時片中也有直升機墜毀片段,今天重看難免觸景傷情。另外,Kobe在退役時寫下《Dear Basketball》,及後在導演Glen Keane操刀下製作成動畫,並由Kobe親自編劇和配音,獲得2017奧斯卡金像獎最佳動畫短片獎。信中一句「And that's OK. I'm ready to let you go. I want you to know now.」今天重溫叫人倍覺難過。

Kobe在2010年《Call of Duty: Black Ops》拍攝真人廣告,當時他手上所持的槍寫有他綽號「Mamba」。

《Call of Duty: Black Ops》片中有直升機墜毀片段,今天重看難免觸景傷情。

港日畫家以畫悼念

動漫界方面,另外日本漫畫家鳩胸つるん也畫了一幅Kobe肖像畫,香港則有擅畫人像的插畫師WaiMan Tsang。至於《男兒當入樽》的井上雄彥則在Twitter寫上「悲しい(悲傷)。」對上一次井上雄彥提到Kobe是在他退役時,當時寫上「Kobe、20年間ありがとう。(Kobe、二十年來多謝你。」有網民亦貼上二創的流川與Kobe打球畫像,令人感觸良多。

後記:未能接受Kobe罹難

到了今天,我們依然未能接受Kobe罹難,未能相信一個如此傳奇的人物竟然以如此嘎然而止的方式將生命告終。

在今天球星普遍錫身、只想著如何轉會組強隊的NBA球壇,曾經有一位球員永遠將勝負放在第一位;即使肩膀、腳踝、左右膝都曾受過重創依然在所不惜;即使有無窮天份依然投入200%努力練習;即使球場上被稱為不友善的「Black Mamba」也不介意繼續「演奸角」;即使是告別賽,都因一個玩笑賭注而拼了命交出60分,彷彿是要對自己年紀漸長跟體能下滑鬥到最後一刻……

這種永遠要繼續戰鬥、永遠不認輸的鬥心,是每一個曾見證過的球迷都會打從心底尊重;這份無可比擬的強大信念跟意志,並非單憑個人喜好、說一句「唔鍾意佢打波風格呀~」便可被輕易推翻。

Kobe只退休四年,他下半生本應好好享受球迷跟新一代球員對他愛戴跟尊敬、跟家人共敍天倫欣賞賽事,現在霎眼間卻被上天褫奪,說走就走。Kobe再無機會見證自己登上名人堂,再無機會在全球球迷掌聲下感受這份他應得的榮光。每一個人都對Kobe感到難捨與難過。

曾經有人說,一個人的成就並非由自己侃侃而談說了算,而是從多少旁人對自身作出肯定而累積而成。今天每一位不管是打籃球的、玩遊戲的、看漫畫的,對Kobe罹難消息感到震撼、感到不能置信,大家都認為一個如此全程投入比賽的球員不應該落得如此下場。這份情緒,足以見證Kobe成就。