PS4 伊蘇IX 怪人之夜 攻略 新手上路心得 實用小技巧介紹

知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過，以下分享一些簡單心得，好讓初次接觸此系列的玩家可以快速上手。

動作RPG即是動作+RPG

伊蘇系列是「動作RPG」（Action RPG / ARPG）類型遊戲的代表之一；動作RPG的光譜很闊，像是Diablo、Kingdom Hearts、Dark Souls等也都是動作RPG，但彼此之間又各有自己的特色和風格。

動作RPG的好處是不擅長動作人也可以靠RPG的部份如練功、提升裝備來應付強敵，技術好的玩家則可以挑戰高難度模式或是以較低的等級和裝備來通關。個人喜歡動作RPG的原因是既能享受到動作式爽快操作，又能有RPG式培養角色成長變強的樂趣。

當然打Boss也是動作RPG遊戲的一大樂趣

但亦因為RPG元素的關係，有時當玩家衝得太快時，可能遇到Boss等級遠高於自己的情況；這時可以不要勉強挑戰而是先回頭練一練功，大概練到比Boss等級低2級或更少的程度再來挑戰會比較輕鬆。

選擇適合自己的難度

視乎你選擇的難度，《伊蘇IX》的難度絕對不低，可以和《隻狼》、《Bloodborne》等看齊。因此如果你並不擅長動作遊戲、也沒有自虐傾向的話，就不要勉強選更高的難度，選Normal或者Hard就好了。

二周目時就來玩Lunatic吧

至於像筆者這類系列長期玩家+自虐成癮者，就當然是選最難的Inferno（今集在Inferno之上還再加了Lunatic，不過那是二周目才能應付的難度）；那麼Inferno有多難呢？給個簡單的概念大家：Inferno難度第一隻Boss已能一擊秒殺玩家，普通小怪一招就打你一半血。

當你的HP上限是119，而Boss一下攻擊打你124的時候。是的這是本作第一隻Boss。

雖然聽起來誇張，但是因為有著Flash Move和Flash Guard系統，也不是不能應付；加上中期開始角色能力值提升之後會沒那麼易死（由兩下死變成3~4下才死）。

不用執著太早期探索 先推進度取得新異能

伊蘇IX的立體性比前作再一步進化，除了定番的二段跳外更有爬牆、滑翔等功能，亦準備了一個頗大的主城收藏了各樣收集品（有點讓人想起當年的刺客信條）。但剛開始遊戲時先不用急著摸遍區域內每一塊地磚，一來主城各地區以及也需要隨主線進度才能解鎖，先將主線推到第三章取得滑翔，或至少第二章得到白貓的爬牆技能後才開始摸索也不遲。

有爬牆和滑翔之後去哪裡都方便多了

站在大教堂頂端，很有刺客感覺沒錯吧

善用傳送保命、回復省道具

如果玩家挑戰Hard或以上的較高度，會發現HP十分吃緊，敵人攻擊力高之餘回復藥又不多。雖然很早期就能拿到魔道具「暗癒之衣」可任何地方站立不動回復HP，但在戰鬥中陷入危機又沒有/想節省藥物時可以怎辦呢？

伊蘇不像黑暗靈魂或血源詛咒那麼Harsh，打開選單或地圖時遊戲是暫停的；因此除了Boss戰以外，當陷入危機時可馬上打開地圖傳送至任何地點，就能回復所有HP。值得一提是在迷宮內部傳送時敵人不會重生（傳送回城市後才會），因此當壓力實在很大時，也可以每打完一波敵人就傳送到最近的傳送點，清光敵人後才慢慢回收寶箱和道具。

善用傳送，省時便捷

支線任務要全解

支線任務比起前作更加重要了，今集沿用了伊蘇8的據點系統，完成特定支線任務後可讓NPC加入據點成為同伴。其中不少同伴加入後會在據點提供實用功能，例如素材交換、製作道具等，同時完成支線也往往可獲得不錯的報酬，因此若不解支線反而會拖慢遊戲進度令遊戲更加難玩。所以見到支線時就不用猶豫先解了吧。

注意支線任務全都有期限，期限過了之後就不能回收（下周目才能解到了），期限短就是必須在本章節內完成。總之還是那句一見到就盡快解吧。

錢要省著花 解放功能優先

上一集伊蘇8舞台是無人島，沒有錢的概念；今集來到監獄都市，錢重新成為貨幣，而不知道為什麼今集錢非常難賺，打倒敵人掉落的金錢相當少，素材出售的價格也很低，但道具的價值卻十分高昂，早到中期的經濟壓力都頗大。建議將錢先用在一些永久性強化上，例如解鎖新功能的書藉以及藥水瓶；而武器則全部以強化來提升就不需花錢。

藥水等如黑暗靈魂的元素瓶，使用藥水後會留下空瓶，將空瓶和指定素材拿去診所處便可再調合藥水，是遊戲中重要的回復手段，因此見到藥水就先買下來吧。

建議可考慮適量出售增加能力值上限的靈藥，一個能賣8500元，賣1~2個已差不多可解釋早至中期的經濟需要；可以放心是這些靈藥數量不少，後期也有方法可以農，不用太過在意。

最後說一個不算很重要但頗有趣的小技巧，就是遊戲中每個角色奔跑的速度都不相同，而白貓的奔跑速度是最快的，因此趕路或探索時可將操作角色換成白貓以節省一點時間。