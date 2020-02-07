中國擬禁玩「有結婚元素」遊戲 小朋友不能再《牧場物語》結婚？

【中國保護兒童政策 禁含結婚元素遊戲】據外國一份報告指，在中國365億美元的龐大遊戲市場中，遊戲廠商要繼續生存可能更困難，據報告內容指，2020年中國當局對審批遊戲內容會有嚴格規定，繼國內遊戲（包括網遊、手遊）採用實名制及限制遊玩時間外，更可能實施包括不批准遊戲內容中「有結婚元素」推出，以保護未成年人士身心發展。

《Fortnite》（要塞英雄）去年在中國因廣電總局法規下禁止出版 【】

亞洲遊戲市場研究公司 Niko Partners 發表新報告，顯示中國將採取更嚴格措施限制新上市遊戲內容，繼早前中國國家新聞出版廣電總局（廣電總局）對20款已在中國上市的遊戲，被要求糾正遊戲內不包含「具有道德問題的內容」，當中9款包括《Fortnite》（要塞英雄）等一類百人「大逃殺」遊戲禁止出版後，Niko Partners 在2020年2月2日的最新報告中，亦於開首列出部分已更新的法規改變，包括：

最新中國遊戲市場分析報告中，首要指出將有5項改變，包括限制遊戲內「結婚系統」 【Nico Partners 網站截圖】

- 遊戲中的所有文字都必須為簡體中文，包括遊戲名稱。Niko Partners舉例，某些遊戲只是因為只顯示英語而不是簡體中文，如「Winner」或「Attack」等單詞而被拒絕審批。 - 戰利品箱系統或幸運抽獎系統包括在遊戲網站或遊戲中獲得物品的機率，並必須顯示需要抽獎次數，而不能再顯示中獎機率。 - 遊戲內如出現屍體，必須迅速以淡出或以其他方式消失，遊戲中不得包括任何顏色的血跡。 - 玩遊戲的未成年人不能訪問任何遊戲內的婚姻系統。 - 如果遊戲無法連續三次通過審查，可能不再允許遊戲重新申請。 Game Regulation in China - Nico Partners

當中的第四項，具有婚姻系統的遊戲，遊戲廠商要設法不能讓未成年人士使用該功能，以現時眾多遊戲存在不同形式的結婚系統，玩家透過系統「結婚」組成聯盟、賺取婚姻系統中特別獎勵、限定物品等，除了大部分MMORPG手機遊戲中的婚姻系統外，最為人熟悉的《模擬市民4》中、已推出的Switch《牧場物語 重聚寶石鎮》及原系列也有結婚功能，在新法規下亦可能面對再審查的程序，否則遊戲有可以不獲批准繼續營運。

而去年手機遊戲開發商Marvelous亦與中國騰訊合作推出手機版《牧場物語》，系列中其中也有結婚系統，會否影響手機版遊戲中出現結婚系統仍有待官方確定，但遊戲上市前則無可避免因為廣電總局審查，要對《牧場物語》遊戲內容作出調整。

資料來源：GAMERANT