【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】快速提升技能熟練度方法

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過，以下介紹快速提升技能熟度方法。

技能是玩家的主要傷害來源（特別是高難度下）：遊戲基本輸出方式是發動Flash Move或/和Flash Guard時連打技能，然後普攻砍幾刀回復SP再連打技能；普攻的傷害非常有限，主要用途只是用來回復SP。而技能只要一直使用就可累積熟練度升級，升級後威力上升之餘SP消耗量也會減少，因此提升技能後玩家的戰鬥力會大為上升。

快速提升技能熟練度的方法相當簡單，首先你需要一個戰士之刻印I和戰士之刻印II，前者在第一章就能在商店購買，後者則在第四章開始在商店購買；當然有錢也可以買兩個戰士之刻印II，但感覺有點不太划算，始終錢很難賺（在更後期可取得效果更佳的戰士之刻印III和IV，II是較早期能入手然後效率又好的）。

裝備上兩個戰士之刻印後去任何一個「破壞戰」（最早的是第四章一開始解鎖工匠區的戰鬥，當然在之後練技能時可選其他的破壞戰），由於在破壞戰中玩家的SP會快速回復，玩家可以不停連打技能，配合戰士之刻印就可快速提升熟練度，很容易就能練滿技能了。

不過並沒有需要強迫自己將所有技能都練滿才繼續打進度（因為在主線/支線的戰鬥期間也會一直用技能），當覺得有需要（如使用新角色或練一些較少用的技能時）時就用此方法吧。