PS4野蠻星球之旅Journey to the Savage Planet：超cult黑色幽默

在歐美玩家之間獲得不錯評價的第一身射擊遊戲《野蠻星球之旅》（Journey to the Savage Planet）中文版已經推出，以下為宅民黨簡單遊玩心得。

單看宣傳影片，可能很多人都會以為這隻是類似No Man's Sky的外太空星球探索遊戲，實則完全不同，本作其實較像Tomb Raider般是個過版射擊遊戲。

玩家扮演一位外太空探索公司的契約員工，被派到行星AR-Y 26探查其是否適合人類居住，但太空船卻發生事故失事墜落。而在玩家嘗試修理太空船期間，發現這星球上竟然有怎麼看都是由高智慧物種（即外星人）建造的建築物和遺跡，玩家便要一邊探索星球、收集資源的同時解開這些神秘太空遺跡的秘密。

遊戲地圖算是半開放世界，主線劇情不設章節，同時遊戲沒有地圖，如果玩在遊戲中迷路，可按下R3來標記現時主線任務的目的地。雖然沒有地圖玩起來比較麻煩，但相對地也更有冒險、探索的感覺。在整個地圖各處有多個隱藏地點和洞穴讓玩家探尋，一些寶物也需要經過跳台Puzzle或解謎才能取得。另外也有Tomb Raider般收集資源來製作升級等玩法。

雖沒有地圖但至少還有傳送，不過沒有地圖之下，想要打100%收集就真的頗有難度了。

戰鬥方面，雖然玩家早期只得一把手槍，但因為彈藥無限，敵人生命值也不多，難度不算高；唯一是怪物重生速度很快，想要摸索地圖時不消一會敵人就復活了，有時會有少許煩厭。

也有頭目戰，但都是解Gimmick為主（射弱點之類）

美式cult風格 + 大量黑色幽默

遊戲以Unreal引擎開發，畫面固然不算差但也未算上乘；但本作最大特色並不是遊戲畫面，而是其滿滿的cult和黑色幽默元素，例如輔助玩家的人工智能則是則是極為惡毒的毒舌，幾乎每句對話都會令玩家忍俊不禁。

有趣程度提升100%，因為死亡率提升了50%~

太空船的燃料已用光，如果能在這星球上找到代替的燃料就可回家，但如果找不到的話...恭喜你！這裡就是你的新家園了！

當你死亡時，太空船會製作出保留你記憶的複製人來繼續進行遊戲，你還可以找到「上一個你」的屍體。

未來太空科技的合成食物GROB，號稱有任何你想像得到的口味選擇，在遊戲中則是玩家使用的誘餌手榴彈，丟出後可引開敵人。

另外一大笑點是遊戲中多段模仿美國電視直銷廣告的短片（以真人拍攝，我甚至懷疑上鏡的是開發團隊Typhoon Studios的成員），以「經典」手法推銷未來太空科技產品，令人忍俊不禁：